Dreamforce 2024: gli annunci e le novità presentate

Ha preso ufficialmente il via Dreamforce 2024, l’annuale evento di Salesforce che riunisce a San Francisco oltre 40.000 partecipanti da tutto il mondo e milioni online sulla piattaforma Salesforce+. L’edizione di quest’anno è dedicata alle novità sull’intelligenza artificiale e a come la collaborazione tra esseri umani e agenti AI possa ridefinire il successo dei clienti, aprendo nuove prospettive per il futuro delle aziende.

Di seguito vi riportiamo gli abstract dei principali annunci a Dreamforce 2024:

Il dinamismo di Salesforce Data Cloud cresce con l’aumento del suo utilizzo e la novità che porta i dati affidabili ad Agentforce

Salesforce continua a dare impulso a Data Cloud, il cuore pulsante della piattaforma Salesforce e la base di Agentforce ed annuncia che da ora Data Cloud è in grado di fornire ad Agentforce informazioni sui contenuti audio e video non strutturati, rendendoli più coerenti con il contesto, più aggiornati e più adattabili alle esigenze dei clienti.

Salesforce presenta Agentforce Partner Network – il primo ecosistema di agenti al mondo

Salesforce ha annunciato l’Agentforce Partner Network, un ecosistema globale di partner leader che costruiscono nuovi agenti AI di terze parti e azioni di agenti per Agentforce. I clienti possono facilmente installare queste estensioni di terze parti dal Salesforce AppExchange per personalizzare gli agenti Agentforce già pronti, creare nuovi agenti con competenze specifiche o implementare agenti creati dai partner per settori, linee di business o casi d’uso funzionali specializzati.

La nuova partnership tra Salesforce, Slack e Google Cloud offre la suite di produttività più integrata nell’AI del settore con agenti a portata di mano

Salesforce e Google Cloud hanno annunciato un ampliamento della propria partnership per semplificare il lavoro delle aziende, con una nuova possibilità di creare agenti AI in Salesforce e Slack che utilizzano i modelli Gemini tramite Vertex AI di Google Cloud e che sfruttano in modo sicuro i dati dei clienti di Salesforce e Google Cloud. Insieme alle integrazioni bidirezionali già esistenti tra Salesforce e Google Workspace, le due aziende offrono ora la piattaforma di produttività aziendale più ricca di intelligenza artificiale e performante oggi disponibile.

Salesforce e IBM estendono la loro partnership aiutando le organizzazioni di settori altamente regolamentati a implementare agenti AI autonomi senza spostare i dati

Salesforce e IBM svilupperanno agenti AI autonomi che le organizzazioni di settori regolamentati come i servizi finanziari, l’industria manifatturiera, le telecomunicazioni e le assicurazioni potranno implementare utilizzando i propri dati, i controlli e i sistemi on-premise. Grazie a questa partnership più ampia, le organizzazioni possono abilitare l’uso sicuro dei dati Mainframe e Db2 all’interno di Data Cloud e personalizzare gli agenti Agentforce affinché agiscano all’interno di guardrail conformi.