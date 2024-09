Gruppo Magris rivoluziona il servizio clienti con Salesforce

Salesforce, AI CRM, accompagna il Gruppo Magris, leader nella fornitura B2B di prodotti per la pulizia e la sanificazione professionale, dispositivi di protezione e soluzioni per la ristorazione e le strutture alberghiere, verso nuove modalità di assistenza ai clienti attraverso l’implementazione della piattaforma Customer 360.

Il progetto di collaborazione si concentra su diversi aspetti chiave per potenziare l’efficienza operativa e migliorare le interazioni con i clienti. L’iniziativa prevede l’unificazione delle aziende del Gruppo Magris sotto un unico sistema gestionale più strutturato, capace di integrare e ottimizzare il CRM e le interazioni via social media, rendendole più vicine e in grado di rispondere alle diverse esigenze dei propri clienti.

La piattaforma Salesforce, arricchita da avanzate funzionalità di intelligenza artificiale, faciliterà quindi l’accesso a informazioni di prodotto accurate, combinando nuovi automatismi con una migliore analisi dei dati provenienti anche da diverse fonti.

Gli obiettivi principali della collaborazione includono il consolidamento, la standardizzazione e l’efficientamento dei processi di front office per permettere al Gruppo Magris di interagire con i clienti in modalità nuove e allineate alle loro crescenti aspettative.

Il progetto, implementato da Lutech garantirà al Gruppo Magris un vantaggio competitivo nel settore del cleaning professionale, offrendo un servizio personalizzato e altamente efficiente ai propri clienti.

“L’implementazione di Salesforce rappresenta un tassello fondamentale nel nostro progetto di innovazione tecnologica, un percorso multiannuale mirato a migliorare il servizio ai clienti, l’efficienza operativa e l’analisi dei dati. Grazie a Salesforce, potremo fornire strumenti tecnologici all’avanguardia, inclusa l’intelligenza artificiale, al nostro customer service, alla forza vendita e al marketing, per rispondere in modo più efficace alle esigenze dei clienti attuali e connetterci più rapidamente con nuovi potenziali clienti”, afferma Davide Magris, Amministratore Delegato del Gruppo Magris.

“Consolidare i dati su un’unica piattaforma è ormai un elemento imprescindibile per il successo di un’azienda, poiché consente di avere a disposizione le informazioni necessarie per rispondere adeguatamente alle aspettative dei clienti”, commenta Mirko Spinelli, Regional Vice President di Salesforce Italia. “Per questo siamo entusiasti di accompagnare il Gruppo Magris in questo processo di digitalizzazione, pensato appositamente per mettere il cliente e le sue esigenze al centro”.