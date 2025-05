Dynatrace e NVIDIA a supporto delle implementazioni di AI Factory

Dynatrace, piattaforma di osservabilità basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato l’integrazione della propria soluzione di osservabilità full-stack, AI e LLM nel design convalidato NVIDIA Enterprise AI Factory, presentato di recente. Ciò consente alle aziende che utilizzano il design convalidato di NVIDIA per i server NVIDIA RTX PRO e altre infrastrutture NVIDIA Blackwell di implementare la propria AI factory on-premise con osservabilità in tempo reale e insights guidati dall’AI forniti dalla piattaforma Dynatrace.

Dynatrace e NVIDIA uniscono le forze

Dotata di un potente motore di intelligenza artificiale, Davis AI – che offre il rilevamento automatico delle anomalie in tempo reale e l’analisi delle cause principali insieme alle azioni di rimedio consigliate da Davis CoPilot – la piattaforma Dynatrace è la soluzione ideale per il monitoraggio e la gestione delle implementazioni di AI e di AI agentica. Le aziende che implementano il design convalidato NVIDIA Enterprise AI Factory potranno sfruttare la piattaforma di osservabilità alimentata dall’AI di Dynatrace per rilevare automaticamente i problemi che interessano i clienti utilizzando informazioni sulla topologia, sulle transazioni e a livello di codice per individuare con precisione e velocità la causa principale dei problemi, aiutando i team IT a mantenere prestazioni, affidabilità e sicurezza nei flussi di lavoro dell’intelligenza artificiale.

Il design full-stack convalidato NVIDIA Enterprise AI Factory offre una guida alle aziende per la creazione e l’implementazione della propria AI factory on-premise. È progettata per supportare un’ampia gamma di applicazioni aziendali abilitate all’AI, flussi di lavoro di AI agentica e fisica, processi decisionali autonomi e analisi dei dati in tempo reale. È dotata di un’infrastruttura accelerata NVIDIA Blackwell progettata su misura per le esigenze delle aziende, che integra software AI specializzato per garantire un funzionamento perfetto e prestazioni solide. È inoltre convalidata da NVIDIA IT, che sfrutta il suo know-how ingegneristico e il suo ecosistema di partner per aiutare le aziende a raggiungere il time-to-value e a mitigare i rischi dell’implementazione dell’IA.

Questa integrazione risponde alla crescente domanda di infrastrutture di AI on-premise in settori regolamentati come quello sanitario, finanziario e governativo, dove l’affidabilità e la conformità dei sistemi sono fondamentali. Incorporando Dynatrace nella progettazione convalidata NVIDIA Enterprise AI Factory, i clienti che utilizzano i sistemi NVIDIA Blackwell possono beneficiare di insights sui dati in tempo reale e basati sull’intelligenza artificiale per un’operatività fluida dei flussi di lavoro dell’AI.

Dichiarazioni

“L’osservabilità dell’AI full-stack e di LLM è fondamentale per l’esecuzione di infrastrutture mission-critical su scala”, ha dichiarato Alois Reitbauer, Chief Technology Strategist di Dynatrace. “La nostra collaborazione con NVIDIA ci permette di portare l’osservabilità avanzata al centro delle implementazioni di AI agentica delle aziende, in modo che siano implementate in modo ottimale e sicuro, aggiungano valore al business e si prestino a gradi di automazione più elevati. Sia che le organizzazioni stiano addestrando modelli all’avanguardia, orchestrando sistemi fisici di AI, sviluppando capacità di AI agentica o analizzando flussi di dati in tempo reale, Dynatrace permette loro di rispondere più rapidamente, di operare con sicurezza e di comprendere e ottimizzare efficacemente le loro implementazioni di AI”.

“Con l’accelerazione dell’adozione dell’AI, le aziende devono monitorare un ecosistema crescente di applicazioni e implementazioni attraverso la loro infrastruttura”, ha dichiarato John Fanelli, Vice President, Enterprise Software di NVIDIA. “L’integrazione di Dynatrace con il design di riferimento NVIDIA Enterprise AI Factory offre un’osservabilità avanzata che consente alle aziende di gestire i sistemi di intelligenza artificiale basati su NVIDIA Blackwell con trasparenza delle prestazioni e intelligenza operativa fin dal primo giorno”.