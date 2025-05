Monitoraggio proattivo: S2E e Dynatrace uniscono le competenze

S2E, società di consulenza che opera in ambito business technology e trasformazione digitale, annuncia la collaborazione con Dynatrace, piattaforma leader di osservabilità basata sull’intelligenza artificiale, volta ad ampliare ulteriormente la propria presenza nel mercato enterprise con una offerta di soluzioni evolute di monitoraggio proattivo e gestione delle infrastrutture IT che consentono di automatizzare, analizzare e innovare più rapidamente grazie al supporto dell’AI.

I vantaggi derivanti dalla partnership tra S2E e Dynatrace

Grazie a Davis AI, il motore di intelligenza artificiale ipermodale alla base della piattaforma, Dynatrace contribuisce a trasformare la gestione dei problemi IT consentendo un’analisi predittiva delle performance, che anticipa le criticità prima che si manifestino, riducendo significativamente i tempi di risposta e di risoluzione (MTTR) e automatizzando l’intero processo di gestione delle segnalazioni.

Tramite tecnologie come il tracciamento distribuito, la piattaforma è in grado di monitorare tutti gli aspetti dell’infrastruttura, dalle applicazioni ai sistemi virtualizzati fino ai database e alle singole query, favorendo una gestione unificata e senza silos tra team IT Ops, Dev e Sec, offrendo una visione end-to-end dell’intero stack applicativo e infrastrutturale. Inoltre, con l’implementazione del proprio agente, One Agent, la piattaforma genera e aggiorna automaticamente una mappatura dettagliata dell’infrastruttura aziendale, semplificando l’individuazione dei problemi e la loro rapida risoluzione.

Il monitoraggio proattivo riduce i tempi di risposta e ottimizza le risorse aziendali

Dynatrace si integra nativamente con sistemi ITSM come Halo e ServiceNow, con strumenti di automation come Ansible, Terraform e PagerDuty, creando un flusso continuo e intelligente di gestione delle operations, dalla segnalazione alla risoluzione automatica, senza intervento umano.

Con l’integrazione di Dynatrace, S2E introduce un nuovo paradigma nella gestione operativa IT: non più una impostazione puramente reattiva ma un approccio di monitoraggio proattivo che riduce drasticamente i tempi di risposta e ottimizza le risorse aziendali. Le organizzazioni possono ora contare su una piattaforma evoluta, capace di adattarsi alle esigenze del mercato e di fornire un monitoraggio end-to-end di infrastrutture, applicazioni e sicurezza. Con questa partnership, Dynatrace e S2E consolidano il loro impegno nel dare supporto alle aziende nella trasformazione digitale, migliorando l’efficienza operativa e garantendo soluzioni scalabili e all’avanguardia.

Dichiarazioni

“La partnership con Dynatrace è una collaborazione win-win che ci consente di espandere il portafoglio della nostra offerta includendo una soluzione innovativa di monitoraggio proattivo che supera le soluzioni tradizionali, e di introdurla al contempo nei mercati telco e fintech dove siamo presenti da anni con esperienza e competenze specifiche”, commenta Mario Cubello, Business Line Manager di S2E. “Inoltre, ci siamo impegnati con Dynatrace a sviluppare expertise verticali attraverso un percorso di certificazione che ci consentirà di offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più avanzate e performanti”.