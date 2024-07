Endpoint Protection: Singularity è la piattaforma più scelta

Quando si parla di piattaforme di Endpoint Protection (EPP), i clienti hanno un’ampia scelta, ma sono tutte d’accordo e all’unisono indicano la piattaforma di SentinelOne. La società operante livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale ha comunicato di essere, ancora una volta, tra i vendor che hanno ricevuto le votazioni più alte nel report Gartner Peer Insights Voice of the Customer for Endpoint Protection Platforms. Fino al 1° luglio, oltre 1.600 utenti finali hanno espresso le proprie valutazioni sulla Singularity Platform di SentinelOne nel settore EPP su Gartner Peer Insights, indiscusso punto di riferimento per gli acquirenti di software e servizi aziendali, e il 95% ha dichiarato che consiglierebbe la soluzione SentinelOne per prevenire e proteggersi dalle minacce ai sistemi informatici.

Trasformare la sicurezza informatica

La Singularity Platform di SentinelOne è la prima piattaforma di AI-Security capace di proteggere l’intera azienda e consente alle organizzazioni di tutte le dimensioni e settore di difendersi da qualsiasi minaccia con le funzionalità autonome basate sull’AI più innovative al mondo. I professionisti di tutti i settori attribuiscono alla piattaforma di Endpoint Protection SentinelOne punteggi elevati per le capacità uniche e innovative, erogate da un’unica console di gestione con un agent integrato che protegge le imprese oggi e in futuro.

I primi classificati della categoria Endpoint Protection

Il Responsabile IT di un’azienda del settore sanitario afferma: “Le funzionalità di rilevamento del sistema non sono seconde a nessuno, grazie all’approccio ibrido che utilizza sia l’AI/ML sia l’analisi euristica comportamentale e le impostazioni forniscono un tasso di rilevamento pre e post superiore a qualsiasi altro prodotto nel settore, in quasi tutte le diverse tipologie di applicazioni, per non parlare poi delle funzionalità XDR“.

Una soluzione all-in-one

“SentinelOne Singularity è una soluzione integrata per l’Endpoint Protection che offre un elevato livello di sicurezza per i moderni attacchi informatici: è facile da implementare e da gestire, mentre AI e ML lavorano online e offline per mitigare tutti i tipi di file malware e attacchi ransomware“, afferma il Consulente Tecnico di un’azienda IT.

Molto più della semplice Endpoint Protection

A prescindere dal sistema XDR, la piattaforma intelligente e autonoma Singularity Platform sfrutta la potenza dei dati e dell’AI per proteggere ogni superficie di attacco. Secondo un Analista di Sicurezza del settore bancario, “la piattaforma SentinelOne è davvero potente e non si limita alle semplici funzionalità EDR. È fluida, veloce e ricchissima di dati e approfondimenti utilizzabili“.

Protezione consolidata nell’ambiente reale

Classificatasi al primo posto per la capacità di rilevamento e protezione nelle più recenti valutazioni del MITRE Engenuity ATT&CK: Enterprise, la piattaforma di Endpoint Protection, Singularity Platform, offre protezione, rilevamento e risposta in tempo reale al 100% con zero configurazioni.

“Abbiamo saputo di questo software in seguito a un attacco informatico, e gli stessi hacker ci hanno consigliato questa soluzione“, racconta il Direttore IT di un retailer. “Sono stato subito conquistato dalla semplicità e anche dalla valida reattività dello strumento“.

Tra i vendor recensiti nell’ambito del Voice of the Customer 2024 per le piattaforme di endpoint protection, SentinelOne ha ricevuto un punteggio complessivo di 4,8 su 5 per le funzionalità del prodotto e il 75% degli intervistati ha assegnato all’azienda cinque stelle sulla base di 480 recensioni aggiornate ad aprile 2024.

“In SentinelOne aiutiamo le aziende a ridurre la complessità e a ottimizzare i costi, migliorando al contempo in modo significativo la loro postura di sicurezza, e siamo orgogliosi di essere apprezzati dai clienti per gi impegni e il valore offerto“, ha dichiarato Bryan Gale, VP Product Marketing di SentinelOne. “Con la Singularity Platform, i team di sicurezza possono proteggere le organizzazioni dagli attacchi attuali e consolidare gli ecosistemi separati costituiti da soluzioni di qualità inferiore per ottenere risultati superiori“.