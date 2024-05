Energy & Utilities Security Summit: dove la cybersecurity incontra la sostenibilità

Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, in collaborazione con AIPSA, Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale e Utilitalia, Federazione delle imprese idriche, energetiche e ambientali, vi invita, il 28 maggio, alla quarta edizione di Energy & Utilities Security Summit.

L’evento, che si svolgerà in streaming, dalle 10 alle 12.30, analizzerà scenari e tendenze in un momento tanto delicato per la transizione energetica e l’impegno per rispondere agli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e REPowerEU della Commissione Europea. Il tavolo di confronto “Connettere Cybersicurezza e Sostenibilità nella prospettiva dei valori ESG e della transizione energetica”, in particolare, evidenzierà il ruolo che la cyber security svolge nell’ottenimento degli obiettivi di sostenibilità, con la possibilità di integrare – arricchendolo – il patrimonio dei valori ESG nel settore energetico.

Energy & Utilities Security Summit è l’appuntamento di approfondimento “verticale” dedicato da Clusit a un settore fondamentale per la sicurezza di dati e informazioni di aziende e cittadini. Con l’organizzazione di Astrea, agenzia specializzata in eventi business live e digital nel mondo della sicurezza informatica, l’evento si sviluppa a partire dall’esperienza ultradecennale di Security Summit per creare uno spazio di approfondimento sui rischi cyber e sulla necessità di gestire gli stessi attraverso un approccio olistico con i protagonisti del mercato.

Come la cybersecurity può aiutare le aziende a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità?

In occasione dell’Energy & Utilities Security Summit, Clusit condivide una panoramica del rapporto tra sicurezza informatica a sostenibilità.

È ormai chiaro che l’interconnessione digitale nel settore energetico e, più in generale, nell’ecosistema produttivo, presenti sfide e opportunità senza precedenti per la sostenibilità di aziende ed organizzazioni. L’adesione sempre più alta ai valori di ESG, che prevedono un impegno ambientale, sociale e di governance, assegna inoltre alla cyber security un ruolo tanto essenziale quanto ancora poco esplorato.

Nel 2023, il 12% degli attacchi cyber è stato rivolto alle infrastrutture critiche, come emerge dal Rapporto Clusit, e oltre la metà degli attacchi andati a segno nel nostro Paese ha avuto conseguenze di gravità “critica”. L’andamento in questo settore appare inoltre poco prevedibile rispetto alla tendenza complessiva: è quindi ancor più evidente che la strategia cyber giochi un ruolo chiave per aziende e organizzazioni del comparto Energy e Utilities.

In maniera concreta, la cyber security può fungere da abilitatore per l’adozione di tecnologie energetiche innovative e sostenibili, quali le reti intelligenti e le piattaforme di energie rinnovabili. Proteggendo queste tecnologie da possibili rischi di manipolazione, si promuove un ambiente favorevole alla transizione verso un sistema energetico più pulito ed efficiente.

Alcune anticipazioni sull’Energy & Utilities Security Summit 2024

Alessandro Manfredini, Presidente di AIPSA e Alessio Pennasilico, Membro del Comitato Scientifico di CLUSIT, introdurranno la sessione illustrando come il disegno di una solida strategia di sicurezza informatica tra le organizzazioni del comparto energia non solo abbia l’obiettivo di proteggere le infrastrutture critiche e i dati sensibili, ma contribuisca quindi a rafforzare l’impegno verso la sostenibilità e la responsabilità aziendale, tutelando l’organizzazione e la sua reputazione, e, in parallelo, proteggendo i clienti, salvaguardando la sostenibilità sociale e l’ambiente.

Il dibattito vedrà a confronto:

Alessandro Cattelino, Responsabile Cybersecurity, Iren

Serena Contu, Head of Data Protection, Corporate Liability Compliance and Ethic Code Values, Plenitude

Massimo Cottafavi, Global Security & Cyber Defence Dpt., Head of Cyber Security & Resilience, SNAM Spa

Marcello Grosso, Responsabile Risk, Poste Italiane

Simone Mola, Regional Sales Manager, Thales

Salvatore Ricco, Global Chief Communication Officer, Amplifon

Patrizia Rutigliano, Consigliera ESG – ACEA

Mattia Sica, Direttore del Servizio Reti dell’Energia, UTILITALIA

con la moderazione di Andrea Chittaro, Executive Director Global Security & Cyber Defence, SNAM, e past president di AIPSA.

La partecipazione a Energy & Utilities Security Summit 2024 è gratuita – previa registrazione sul sito di Security Summit – e consente di acquisire 3 crediti CPE (Continuing Professional Education) validi per il mantenimento delle certificazioni CISSP, CSSP, CISA, CISM o analoghe richiedenti la formazione continua.