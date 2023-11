Ericsson lancia un kit software per abilitare servizi premium 5G con connettività differenziata

Ericsson ha lanciato un nuovo kit di strumenti software per rafforzare le potenzialità della rete 5G Standalone e abilitare servizi premium con connettività differenziata. Il potenziamento del portfolio arriva in concomitanza con la crescita di nuovi casi d’uso e le crescenti aspettative degli utenti sulla qualità dell’esperienza 5G, che stanno ponendo maggiori aspettative sulle capacità e sulle prestazioni della rete.

Il toolkit è stato progettato affinché gli operatori possano soddisfare casi d’uso con elevati requisiti di throughput, affidabilità e latenza, ai livelli di prestazione concordati. Esempi di questi casi d’uso sono il cloud gaming da mobile senza rallentamenti, le videoconferenze, la trasmissione in diretta, le macchine/veicoli controllati a distanza, i servizi di sicurezza pubblica e le future applicazioni XR.

Le velocità più elevate, la bassa latenza costante e la maggiore larghezza di banda del 5G sono un fattore chiave per questi casi d’uso incentrati sull’esperienza. Tuttavia, la crescita di casi d’uso avanzati e diversificati impone alla rete requisiti più stringenti per fornire livelli di prestazioni differenziate. Con l’emergere di casi d’uso sempre più esigenti, è necessario prendere in considerazione alternative all’approccio uniforme alla connettività wireless.

Sibel Tombaz, Head of Product Line 5G RAN, Ericsson, commenta: “Ericsson è leader 5G a livello globale, in grado di estendere la connettività in ogni angolo del mondo. Stiamo rimodellando la connettività e facilitando una transizione senza soluzione di continuità da una banda larga mobile di tipo “best-effort” a esperienze premium con accordi sui livelli di servizio. Il nostro nuovo toolkit software innovativo consente ai nostri clienti di abilitare applicazioni 5G avanzate attraverso una connettività differenziata. Questo non solo garantisce l’eccellenza del servizio on-demand, ma ci spinge anche verso la nostra visione di reti come piattaforma.”

Secondo l’ultimo rapporto dell’Ericsson ConsumerLab, il 20% degli utenti smartphone si aspetta una connettività 5G differenziata. Queste persone cercano una connettività premium e sono disposte a pagare un premio fino all’11% per un piano 5G che garantisca prestazioni di rete elevate.

L’innovativo toolkit software di Ericsson offre funzionalità avanzate per le soluzioni Massive MIMO, Advanced RAN Slicing, Time-Critical Communication e 5G Core. Supporta un triplice approccio alla fornitura di una piattaforma di rete che trasforma le prestazioni in fedeltà, valore e crescita: garantire prestazioni superiori per i servizi mobili a banda larga; offrire esperienze differenziate per casi d’uso nuovi e avanzati, sia per consumatori che aziende e, con questi due elementi costitutivi, creare prestazioni di rete programmabili on-demand attraverso API di rete.

Il toolkit software di Ericsson offre le seguenti funzionalità chiave:

· Algoritmi software Massive MIMO avanzati per l’accoppiamento Multi-User Multiple-Input Multiple-Output (MU-MIMO) adattato al canale e la selezione ottimale del beamforming in base alla velocità dell’utente in mobilità. Questi algoritmi aumentano ulteriormente la capacità nelle implementazioni su banda media, con un incremento del throughput per utente fino al 10% in condizioni di traffico elevato, consentendo un’introduzione più agevole di nuovi servizi che richiedono un’elevata affidabilità e una bassa latenza.

· Migliorie nel RAN Slicing con un’automazione intent-based per il partizionamento automatico delle risorse radio (Automated Radio Resource Partitioning) e il Rate and Delay Control scheduling al fine di soddisfare obiettivi di trasmissione entro 1 millisecondo (ms). Efficiente adempimento degli accordi di livello di servizio (SLA) grazie all’automazione in tempo reale.

· Miglioramento delle capacità di bassa latenza nelle comunicazioni time-critical, con Uplink Configured Grant e L4S (Low latency, Low loss, Scalable Throughput) per una qualità superiore dell’esperienza anche in caso di congestione della rete e in condizioni radio avverse. Miglioramento della latenza fino a 90 ms in scenari di traffico elevato.

· Supporto dell’upsell del boost di dati e del L4S per la 5G Core, che consente agli utenti di acquistare un boost in aggiunta al loro piano tariffario tramite notifica al dispositivo, nonché nuove funzionalità per abilitare e monetizzare l’L4S per pacchetti di abbonamento specifici.

Changsoon Choi, Vice President, Network Service Differentiation and Convergence, Deutsche Telekom, commenta: “L’innovazione di Deutsche Telekom si concentra sullo sviluppo di servizi nuovi e differenziati. In collaborazione con Ericsson e i suoi partner abbiamo dimostrato i vantaggi in termini di qualità dell’esperienza derivanti da una bassa latenza costante e abbiamo spinto attivamente l’ecosistema in questo settore. Ora accogliamo con favore il lancio del 5G slicing e dell’L4S nell’offerta software RAN di Ericsson, mentre ci prepariamo ai prossimi passi per portare ancora più vantaggi ai nostri clienti.”

Patrick Filkins, Research Manager, IoT and Telecom Network Infrastructure, IDC, commenta: “Ericsson sta mostrando i muscoli per fornire agli operatori gli strumenti necessari per realizzare in modo efficiente – e promuovere – nuovi servizi premium con connettività 5G differenziata. L’ultima serie di funzionalità software RAN e Core è una spinta importante che consentirà agli operatori di trasformare le opportunità del 5G in realtà grazie a livelli di servizio garantiti.”