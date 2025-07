ESET premiata dai clienti nel Gartner Peer Insights 2025 per l’EPP

ESET, leader europeo globale nel mercato della cybersecurity, è stata riconosciuta come Customers’ Choice nel report Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” for Endpoint Protection Platforms 2025, nella categoria delle organizzazioni con un fatturato annuo compreso tra 50 milioni e 1 miliardo di dollari. Il riconoscimento si basa sui feedback positivi e sull’elevato livello di soddisfazione espresso da utenti verificati che utilizzano le soluzioni ESET per difendersi dalle minacce informatiche in continua evoluzione.

Secondo il report, il 95% delle recensioni ricevute per ESET ha ottenuto valutazioni pari a 5 stelle (60%) o 4 stelle (35%). Negli ultimi 180 giorni, la valutazione media complessiva è stata di 4,9 su 5 e il 98% degli utenti ha dichiarato che consiglierebbe le soluzioni ESET.

Il report “Voice of the Customer” raccoglie recensioni e valutazioni degli utenti in un periodo di 18 mesi, offrendo una panoramica utile sull’esperienza dei clienti con i principali vendor di cybersecurity. Il riconoscimento attribuito a ESET si basa su 187 recensioni verificate da professionisti utenti finali, un risultato che mette in evidenza l’esperienza concreta maturata dagli utenti finali nell’utilizzo della piattaforma ESET PROTECT.

Il report si basa su oltre 5.400 recensioni raccolte nei 18 mesi precedenti al 31 gennaio 2025. Sono stati presi in considerazione solo i vendor con almeno 20 recensioni idonee e 15 valutazioni per le voci “Capacità” e “Supporto/Delivery”.

Caratteristiche della piattaforma ESET PROTECT

ESET PROTECT è una piattaforma di cybersecurity completa, sviluppata per rispondere all’evoluzione delle minacce e dei contesti aziendali. Grazie a decenni di esperienza e innovazione continua, adotta un approccio Prevention-First alla sicurezza, combinando tecnologie avanzate e servizi in un’unica soluzione scalabile.

Il cuore della piattaforma è ESET LiveSense, un motore di protezione multilivello basato su oltre 30 anni di esperienza, tecniche di machine learning e ESET LiveGrid, un sistema di reputazione globale cloud-based. Questa architettura consente di integrare prevenzione, rilevamento e risposta in modo equilibrato, garantendo una protezione efficace in tutti gli ambienti digitali.

Tra le principali funzionalità della piattaforma:

Sicurezza endpoint multilivello per desktop, server e dispositivi mobili

Protezione estesa per applicazioni cloud, posta elettronica e server

Valutazione delle vulnerabilità e patch management

Tecnologie di rilevamento AI-native e protezione avanzata dalle minacce

Telemetria globale e threat intelligence

Servizi MDR (Managed Detection and Response) con supporto locale e tempi di risposta rapidi (20 minuti)

Dichiarazioni

“Riteniamo che il posizionamento di ESET nel report evidenzi l’impegno nel fornire soluzioni di protezione degli endpoint affidabili, efficaci e facili da usare a organizzazioni di tutto il mondo”, ha dichiarato Zuzana Legáthová, Director of Test, Analyst Relations and Market Research di ESET.

“Essere riconosciuti come Customers’ Choice da Gartner Peer Insights rappresenta una conferma importante della fiducia che gli utenti ripongono in ESET. È il riflesso della nostra mission: offrire una cybersecurity non solo potente e affidabile, ma anche intuitiva e pensata per rispondere alle esigenze concrete delle organizzazioni moderne”, ha commentato Pavol Balaj, Chief Business Officer di ESET.