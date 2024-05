FIDAInform e AIPSI presentano un webinar sul mentorship

AIPSI in collaborazione con FIDAInform, la Federazione Nazionale delle Associazioni Professionali di Information Management cui anche AIPSI aderisce, organizza un importante webinar dal titolo “Mentorship di indirizzamento e crescita professionale: che cosa è, a chi è utile e perchè“, sul servizio di mentorship di indirizzamento e crescita professionale che AIPSI e le altre Associazioni federate in FIDAInform offrono o stanno iniziando ad offrire, gratuitamente, ai propri associati.

Il webinar, dopo aver approfondito il concetto di mentorship e illustrato la sua declinazione da parte di AIPSI e FidaInform, confronta in una Tavola Rotonda le diverse esperienze e modalità di erogazione di alcune delle Associazioni federate. In particolare, viene approfondita l’estensione del servizio di mentorship “cross” tra le Associazioni federate, considerando le varie figure/ruoli in ambito ICT, dai CIO ai CISO, dai progettisti e system integrator agli amministratori di sistema, dal DPO al personale commerciale e di marketing.

Una autorevole e qualificata mentorship di indirizzamento è di sicuro ausilio per i giovani che vogliono iniziare o hanno già iniziato la loro carriera professionale nel mondo ICT ed è una ulteriore motivazione per un giovane o neo professionista dell’ICT per iscriversi ad una, o più, delle Associazioni di FIDAInform.

Programma del webinar AIPSI- FIDAInform

18.00 – 18.20 – Marco R. A. Bozzetti (Presidente AIPSI, Consigliere e Tesoriere FIDAInform) : la mentorship di indirizzamento e di crescita professionale come servizio in AIPSI

: 18.20 – 19.15 – Tavola Rotonda coordinata da Marco R. A. Bozzetti , cui partecipano: Georgia Cesarone, Presidente CTI Liguria, Consigliere FIDAInform (da confermare), Massimo Chirivì, Vice Presidente AIPSI, Consigliere FIDAInform, Coordinatore didattico MUSA FORMAZIONE, Massimo Di Virgilio, Presidente FIDAInform e CTDI Roma, Rosa Maria Molteni, Consigliera ClubTI Milano, Professional Choach

19.15-19.30 – Domande e risposte con il pubblico e conclusione del webinar

La partecipazione al webinar è gratuita per tutti gli interessati, ma è necessario registrarsi al seguente indirizzo. Al termine della registrazione viene fornito in email il link per partecipare al webinar.