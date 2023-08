Fortinet certificata ISO 14001 sulla gestione ambientale

Fortinet, specialista globale nella cybersecurity che promuove la convergenza tra networking e sicurezza, annuncia di aver ricevuto la certificazione 14001 dell’Organizzazione Internazionale per la Normazione (International Organization for Standards, ISO) per il proprio magazzino più grande, situato a Union City, in California. Si tratta del primo stabilimento Fortinet a raggiungere lo standard globale e a operare secondo solide pratiche di gestione ambientale. Questa certificazione dimostra che l’azienda dispone di un sistema di gestione ambientale (Environmental Management System, EMS) certificato per ridurre l’impronta ambientale delle proprie operazioni.

“La gestione ambientale è un elemento chiave del nostro approccio per mitigare gli impatti del cambiamento climatico e per raggiungere il nostro obiettivo di essere net zero in tutte le operazioni globali entro il 2030. L’ottenimento della certificazione ISO 14001, che è lo standard riconosciuto a livello mondiale per il sistema di gestione ambientale, è un risultato fondamentale e siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo importante traguardo con il nostro magazzino più grande a livello globale”, ha dichiarato Barbara Maigret, SVP, Global Head of Sustainability di Fortinet.

ISO 14001 è uno standard globale che definisce i criteri per un sistema di gestione ambientale, fornendo un quadro di riferimento per misurare e migliorare l’impatto ambientale e i rischi climatici di un’organizzazione, nonché per implementare un percorso strutturato per mitigarli e adempiere agli obblighi di conformità.

Per ottenere la certificazione, Fortinet ha completato con successo molteplici e rigorosi audit condotti da TÜV SÜD America. Sono diversi i criteri che devono essere soddisfatti e incorporati nel sistema di gestione ambientale. Di seguito alcuni di essi:

Analisi della conformità normativa;

Comprensione e sviluppo di processi di mitigazione degli impatti ambientali;

Identificazione delle parti interessate alla riduzione dei rischi ambientali da parte dell’azienda;

Sviluppo di procedure per gestire i rischi e le opportunità ambientali nei processi quotidiani, comprese le attività giornaliere, la risposta alle emergenze e la definizione di obiettivi e metriche.

Nell’ambito della certificazione ISO 14001, Fortinet si impegna a raggiungere una serie di obiettivi ambientali, tra cui: riduzione dei rifiuti elettronici, eliminazione della plastica negli imballaggi e implementazione di misure proattive di efficienza energetica per diminuire l’impatto ambientale delle proprie attività, come l’attenzione alle innovazioni di prodotto ad alta efficienza energetica che aiutano anche i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.