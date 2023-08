Fortinet riconosciuta come unica azienda leader nel 2023 IT/OT Network Protection Platforms Navigator di Westlands Advisory,

Fortinet è stata nominata come l’unica azienda leader nel 2023 IT/OT Network Protection Platforms Navigator di Westlands Advisory, azienda leader nell’analisi e nella strategia del settore della sicurezza OT.

“Per quasi due decenni, le organizzazioni di tutto il mondo si sono affidate a Fortinet per proteggere i propri ambienti industriali e soddisfare i requisiti operativi e normativi delle reti di Operational Technology (OT). Siamo lieti che la nostra continua innovazione e il nostro investimento nella sicurezza OT siano stati riconosciuti da Westlands Advisory, che ha nominato Fortinet come l’unica azienda leader nel suo IT/OT Network Protection Platforms Navigator”, ha dichiarato John Maddison, Chief Marketing Officer e EVP, Product Strategy di Fortinet.

Fortinet è l’unico vendor ad aver raggiunto lo status di leader nell’IT/OT Network Protection Platforms Navigator, che ne evidenzia il network OT e l’esperienza nell’ambito della sicurezza. L’azienda continua a supportare i clienti con i suoi continui investimenti nello sviluppo di prodotto e nella costruzione di un OT-Aware Security Fabric, che consente a più tecnologie di lavorare insieme attraverso gli ambienti IT e OT con un’intelligence delle minacce condivisa e una gestione semplificata che offre piena visibilità sulla superficie di attacco.

Con Fortinet innovazione, scalabilità e facilità di distribuzione per le organizzazioni OT

Westlands Advisory ha sottolineato che il principale punto forte di Fortinet è “la sua capacità di fornire soluzioni di sicurezza in tutto il modello Purdue, dal sensore al cloud. I partner e i clienti del settore citano spesso le soluzioni di Fortinet come facili da implementare, utilizzare e scalare”.

Questo riconoscimento da parte di Westlands Advisory conferma l’impegno di Fortinet nell’ambito della sicurezza OT, che è una delle sue principali priorità. Nel corso dell’ultimo anno, Fortinet ha aumentato la sua quota di mercato nel mercato OT ed è ora uno dei fornitori OT in più rapida crescita, sulla buona strada per il raggiungimento del suo obiettivo di essere il numero uno nella sicurezza in tale ambito. Come rileva Westlands Advisory: “Il business OT di Fortinet è cresciuto notevolmente, superando la crescita media del mercato, grazie ad un aumento degli investimenti in prodotti e personale e alle operazioni di vendita e marketing”.

Benefici e rischi della convergenza dell’IT/OT Network

Le reti IT e OT sono state tradizionalmente tenute separate, ma sono sempre più integrate per soddisfare gli obiettivi aziendali come il miglioramento della produttività e la riduzione dei costi. Tuttavia, l’interconnessione degli ambienti IT e OT aumenta anche il rischio. Questo perché, prendendo di mira le reti IT, i cybercriminali spesso riescono ad accedere ai sistemi OT. Gli attacchi alle reti elettriche, alle linee marittime, agli impianti di produzione e ad altre strutture sono in costante aumento. Ma, secondo l’edizione del 2023 dello State of Operational Technology and Cybersecurity Report di Fortinet, le soluzioni di cybersecurity continuano a contribuire al successo della maggior parte dei professionisti OT (76%), in particolare migliorando l’efficienza (67%) e la flessibilità (68%).

Nella sezione Industrial Cybersecurity Outlook, Westlands Advisory suggerisce che i leader della sicurezza “stanno operando una transizione verso un approccio di piattaforma di cybersecurity che consenta di ottenere una visibilità unificata dei propri asset e di implementare e gestire politiche e procedure di sicurezza attraverso gli ambienti OT.”

Sicurezza e servizi disegnati specificatamente per gli OT Networks

Per affrontare le sfide dei clienti legate alla gestione delle minacce e delle vulnerabilità, Fortinet adotta un approccio di piattaforma all’OT utilizzando il Fortinet OT-Aware Security Fabric. Questo portfolio di prodotti, soluzioni e servizi di cybersecurity è progettato specificamente per le reti industriali, estendendo le funzionalità di Fortinet Security Fabric alle reti OT in fabbriche, impianti, sedi remote, navi e altri ambienti OT.

Le caratteristiche e i prodotti parte dell’OT-Aware Security Fabric includono:

Rete sicura, utilizzando Fortigate Next-Generation Firewall, FortiNAC e FortiSwitch per OT, incluso un hardware ruggeddizzato per ambienti difficili,

Threat intelligence attraverso servizi di sicurezza OT e IoT e Inline Sandbox,

Accesso Zero-Trust con FortiPAM Secure Remote Access,

Operazioni sicure utilizzando FortiDeceptor, FortiEDR, FortiNDR, FortiAnalyzer, SEIM, SOAR, e Professional Services per OT,

Un ecosistema aperto di alleanze e integrazioni con i principali fornitori di tecnologia OT.

L’OT-Aware Security Fabric fornisce sicurezza agli ecosistemi convergenti IT/OT per mitigare i rischi informatici e di produzione per le aziende di sistemi industriali e cyber-fisici.