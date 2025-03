GoBeyond: conclusa la quinta edizione con gli Award alle aziende

La giornata di lavori di GoBeyond 2025, il primo e unico evento in Italia dell’ecosistema IT giunto alla quinta edizione, si è conclusa, per la prima volta, con il momento celebrativo delle eccellenze del settore IT: la consegna dei GoBeyond Award.

I vincitori dei Gobeyond Award

La Giuria, composta da esperti del settore, ha deciso di premiare le seguenti aziende:

Miglior Prodotto Cloud – Vincitore: Cubbit

Cubbit viene premiato a GoBeyond 2025 per l’innovazione e l’efficienza dimostrate nella creazione di una soluzione di storage cloud geo-distribuito che risponde in modo esemplare alle sfide moderne di sovranità digitale, sicurezza e ottimizzazione dei costi. Per la sua capacità di ridurre i costi fino all’80% rispetto alle soluzioni tradizionali, grazie alla gestione intelligente e automatizzata dello storage. Per l’approccio innovativo nella distribuzione dei dati che rendono questa soluzione scalabile, sicura e altamente resiliente, in grado di rispondere alle esigenze delle aziende moderne in un ambiente multi-cloud, hybrid-cloud ed edge. Per la capacità di riduzione del carico operativo IT, che consente, dunque, alle imprese di risparmiare tempo e risorse preziose, ponendosi come modello di eccellenza nel panorama del cloud storage.

Miglior Progetto AI – Vincitore: Bata & AW-LAB

Bata & AW-LAB viene premiato a GoBeyond 2025 per l’impegno verso l’inclusione digitale e l’awareness, concetti fondamentali di cui si è discusso nella giornata di lavori, soprattutto nell’evento Security4Business. Per la sensibilizzazione di una vasta platea su tematiche cruciali come l’etica tecnologica e l’uso responsabile delle tecnologie. Per contribuire a tematiche fondamentali come quello dell’Umanocentrico per natura, dell’educazione digitale per una società più resiliente e consapevole del futuro digitale che ci aspetta.

Start Up dell’Anno – Vincitore: Salute360

L’azienda viene premiata a GoBeyond 2025 per aver rivoluzionato la gestione dell’esperienza del paziente e degli strumenti digitali per i professionisti sanitari con una piattaforma unica che semplifica l’accesso alle informazioni verificate e ai servizi sanitari. Per aver integrato in un unico sistema sicuro e autorizzato dal Ministero della Salute tutte le risorse necessarie per i pazienti e per oltre 8000 professionisti sanitari, migliorando l’efficienza e l’accessibilità dell’assistenza.

IKN Italy, forte della sua esperienza pluriennale nella formazione e informazione del middle management, seleziona, celebra e valorizza i professionisti che nell’arco dell’anno si sono distinti per Leadership e Innovazione con gli IKN Award e, in questo senso, sono state premiate le 3 funzioni protagoniste di questa giornata:

BEST Chief Information Officer – Il premio è stato consegnato a Francesca De Giorgi , CIO della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, per il suo straordinario contributo nell’innovazione digitale del settore sanitario, guidando con visione strategica la trasformazione tecnologica dell’Istituto. Grazie al suo impegno per l’integrazione di soluzioni avanzate per la gestione dei dati clinici, la sicurezza informatica e per l’adozione di tecnologie emergenti come l’AI per migliorare non solo l’efficienza operativa, ma soprattutto la qualità dell’assistenza ai pazienti. Per la sua leadership esemplare, che ha sicuramente contribuito a rendere l’istituto un punto di riferimento per la digitalizzazione in ambito neurologico e sanitario.

GoBeyond dà appuntamento al 2026!