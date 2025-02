GOBEYOND: alla scoperta del nuovo ruolo del CIO

Torna l’appuntamento con GOBEYOND, il primo e unico evento in Italia dell’ecosistema IT: la quinta edizione, in programma a Milano all’Hotel Nhow il prossimo 4 marzo, prenderà il via con un momento esclusivo, il CIO HUB, sessione riservata a un gruppo selezionato di Leader dell’IT, a confronto sull’evoluzione del ruolo del Chief Information Officer con il boom dell’AI.

Qualche anticipazione

GOBEYOND sarà l’occasione per presentare i risultati della survey “Misura la tua maturità aziendale per il nuovo modello operativo dell’AI” condotta tra settembre e novembre 2024 da KPMG e IKN Italy. Tra i focus dell’indagine: i criteri da adottare per identificare il leader dell’AI, competenze fondamentali, necessità di introdurre una nuova figura dedicata, come il Chief AI Officer, o puntare all’evoluzione del ruolo del CIO, e in tal caso quali gap affrontare. La sessione continuerà con un dibattito sulla “Leadership del CIO: cosa deve sapere il CIO 2025 sull’AI?” tra Gianpiero Ciorra – Head of Digital Transformation and Innovation Program Gambero Rosso, Uma Shankar – CIO & Executive Management Team Wittur Group, Sara La Bombarda – Responsabile per la Transizione Digitale ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Puglia, Gaetano Correnti – Partner CIO Advisory Services KPMG. Gli speaker si confronteranno sui temi più attuali, come a chi va la responsabilità della Governance dell’AI, o anche se il CIO deve sviluppare competente di Risk Management. Il CIO HUB si concluderà con una sessione di Wellness Posturale promossa da Eukinetica, società benefit che si occupa di wellbeing all’interno delle aziende: 10 minuti di semplici esercizi e tecniche mirate volti a migliorare l’autostima e l’atteggiamento mentale.

Tra i temi che verranno affrontati nella Sessione Plenaria di GOBEYOND, di sicuro interesse per tutta la platea saranno quelli inerenti ai costi dell’AI: sarà illustrato in anteprima lo studio realizzato da IKN Italy in collaborazione con Casaleggio Associati sul Total Cost of Ownership dell’AI per la giusta allocazione del budget. L’indagine fornirà un quadro d’insieme partendo dall’analisi dei costi iniziali a quelli di ottimizzazione a lungo termine, passando per i costi di gestione e manutenzione.

Numerosi gli approfondimenti che verranno trattati a GOBEYOND, come il tema del CIO figura chiave per evitare che le minacce informatiche, le vulnerabilità nascoste e le interruzioni operative possano mettere a rischio il business: tra le aziende coinvolte nel tavolo di confronto Bata Group, Svicom e Ferrero Italia.

Amilon, Gruppo San Donato, Groupama e diverse altre aziende presenteranno le loro esperienze sul tema del declouding.

I GoBeyond Award

In occasione dell’appuntamento 2025 si svolgerà la prima edizione dei GoBeyond Award, volto a celebrare successi e valorizzare le eccellenze del settore IT. Il premio, inoltre, riflette la volontà del mercato di promuovere l’innovazione attraverso la sostenibilità, l’AI e le realtà più giovani e inclusive per migliorare l’efficienza dei processi ed essere sempre più competitivi. A valutare le candidatura una giuria composta da:

Francesca De Giorgi , Chief Information Officer IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, in qualità di Presidente,

, Chief Information Officer Debora Guma , Global CIO De’Longhi Group,

, Global CIO Andrea Mirandola, Responsabile Sistemi Informativi Etra,

Riccardo Salierno, CIO Gruppo Sapio,

Giacomo Viglietta, Head of IT Philipp Plein,

Daniele Previdi, Group ICT Manager Named Group,

Massimo Poletti, Direttore Sistemi Informativi Comune di Ferrara

I GoBeyond Award – rivolti a utilizzatori finali, Start Up e fornitori di servizi – prevedono 5 categorie:

Miglior Progetto di IT Sostenibile. La giuria premierà il progetto che ha dimostrato un impegno significativo verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale, e che, attraverso l’innovazione tecnologica, cerca di ridurre l’impatto ambientale delle attività IT o di utilizzare la tecnologia per promuovere uno sviluppo sostenibile. Miglior Progetto di AI. Sarà premiato il progetto che si è distinto per un uso innovativo e significativo dell’AI per risolvere problemi complessi, migliorare processi aziendali o creare nuovi prodotti e servizi. In questa categoria, vengono valutati diversi criteri che riflettono l’eccellenza tecnica, l’innovazione e l’impatto dell’AI. Miglior Start Up dell’Anno. La giuria premierà la Start Up che ha dimostrato eccellenza nell’ambito dell’Information Technology e un impatto significativo sul mercato in un breve periodo di tempo. Questo riconoscimento celebra le giovani imprese che mostrano un forte potenziale di crescita, innovazione e capacità di scalare il proprio business. Miglior Prodotto o Servizio Cloud. Sarà premiata l’azienda con prodotto o servizio in grado di sfruttare in modo ottimale la tecnologia cloud per migliorare l’efficienza, la scalabilità e l’innovazione, rispettando i criteri di sicurezza, integrazione e compatibilità con un buon rapporto qualità-prezzo. Miglior Progetto di Diversità e Inclusione nell’IT. La giuria premierà l’iniziativa che promuove equità, diversità e inclusione all’interno del settore IT. Questa categoria celebra l’impegno nel creare ambienti di lavoro inclusivi e nel favorire una cultura aziendale che valorizza la diversità di pensiero, provenienza e prospettive.

Gli eventi co-located

Il 4 marzo sarà una giornata dedicata interamente al mondo IT e AI: co-located a GoBeyond si svolgeranno infatti, altri due appuntamenti rivolti al settore.