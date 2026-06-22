IA affidabile: SAS rafforza la roadmap per governare e scalare l’intelligenza artificiale

Dall’altro, SAS ha annunciato un aggiornamento mirato di SAS Data Management su SAS® Viya® per rendere i dati più “AI-ready”, integrando controlli e tracciabilità direttamente nei workflow e riducendo attività manuali e complessità. In questo percorso si inseriscono anche nuove funzionalità di assistenza basate sull’intelligenza artificiale, pensate per facilitare l’esplorazione dei dati e lo sviluppo in ambienti governati, insieme a strumenti di generazione di dati sintetici che accelerano test e collaborazione preservando privacy e compliance.