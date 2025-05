Il Print Management secondo Brother

La sicurezza informatica all’interno di un’azienda è importantissima, soprattutto in questa epoca in cui i criminali informatici acquisiscono skill tanto evolute quanto le tecnologie in circolazione. Le tecniche di attacco sono talmente sofisticate che nessuna barriera è impossibile da valicare. Una cosa che oggi molto spesso viene sottovalutata nelle aziende moderne è la sicurezza di stampa. Gli hacker prendono di mira questi dispositivi multifunzione dotati di connessione wi-fi, bluetooth e porte USB per attuare i propri “piani d’attacco”; ma non solo: anche la riservatezza dei dati è spesso compromessa. Gli spazi sono molto spesso condivisi e chiunque potrebbe avere accesso ai documenti cartacei mandati in stampa e spesso lasciati incustoditi. Ma c’è un rimedio a tutto questo e si chiama print management.

Affidarsi a partner specializzati in soluzioni di print management garantisce alle aziende un alto livello di sicurezza e un’efficienza nella gestione delle operazioni di stampa. Uno dei leader del settore è Brother, esperto in soluzioni di stampa, servizi e document management per aziende, uffici e casa.

Print management e sicurezza avanzata: l’offerta di Brother

Tra le soluzioni di print management proposte da Brother ci sono Kofax ControlSuite e Secure Print+.

La prima è una soluzione che combina alla funzione di gestione dell’attività di stampa quella della sicurezza, di automazione delle attività di raccolta ed elaborazione e permette:

l’utilizzo di un unico driver di stampa compatibile con tutte le apparecchiature oggetto della fornitura;

la massimizzazione della sicurezza grazie alla funzionalità di Secure Printing: quando un utente invia dei documenti in stampa, i lavori rimarranno in "pending" sul server e verranno rilasciati presso la periferica solamente dopo che l'utente si sia autenticato con un appropriato metodo identificativo;

l'ottimizzazione dei carichi di lavoro sulle multifunzioni;

il monitoraggio costante di qualsiasi tipo di consumo derivato dall'utilizzo delle periferiche;

l'invio dei lavori da dispositivi mobile;

il controllo di tutti i lavori di stampa per verificare la presenza di contenuti soggetti a restrizioni (ad esempio documenti confidenziali) con notifica via e-mail in caso di violazioni;

agli ospiti di inviare e stampare lavori via e-mail senza essere collegati alla rete del cliente;

la possibilità di rilasciare i lavori senza essere collegati alla rete del cliente mediante app native degli smartphone e code di rilascio basate sul web.

Alla soluzione di print management Brother affianca la funzionalità di sicurezza avanzata Secure Print+, che consente di agire in piena compliance con il GDPR. Con Secure Print+, utilizzando un PIN o una card NFC i dipendenti potranno stampare i documenti con la massima sicurezza garantendo il controllo da remoto e il ritiro soltanto quando l’utente è in grado di autenticarsi sul dispositivo.

Affidarsi a Brother vuol dire scegliere un partner affidabile che aiuta le aziende nella gestione documentale con i seguenti servizi:

Gestione del parco stampanti con software proprietario BRAdmin Professional 4 per la gestione di tutti i device da un'unica piattaforma;

Analisi dati con analytics dettagliati per ottimizzare i consumi e snellire i processi;

Sicurezza di stampa e di rete che garantiscono massima riservatezza dei documenti in stampa e protezione dagli attacchi informatici;

che garantiscono massima riservatezza dei documenti in stampa e protezione dagli attacchi informatici; Ritiro toner con corriere autorizzato per poi riciclarli e rigenerarli.

BRAdmin Professional 4

BRAdmin Professional 4 è l’utility di amministrazione per il print management per stampanti Brother predisposte per la rete. BRAdmin consente di configurare facilmente e controllare lo stato delle stampanti con connettività di rete e trasferire le impostazioni salvate di un dispositivo a molteplici dispositivi Brother. BRAdmin Professional 4 può essere utilizzato anche per visualizzare lo stato di altre stampanti conformi con il protocollo SNMP.

Le caratteristiche e i benefici principali del software di print management proposto da Brother sono:

Software gratuito per la gestione delle stampanti e multifunzione;

Aggiornamenti in tempo reale su problemi di funzionamento come toner in esaurimento;

Visualizza e apporta modifiche al dispositivo;

Mantieni aggiornato il firmware del tuo dispositivo;

Accedi alle ultime funzionalità del dispositivo;

Apporta modifiche ovunque siano le tue stampanti;

Configura facilmente tutti i tuoi dispositivi.

