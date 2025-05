Il settore automotive è e sarà sempre più AI-oriented

Snowflake, l’AI Data Cloud company, ha arricchito ulteriormente la propria offerta AI Data Cloud for Manufacturing, puntando in modo strategico su soluzioni specifiche per il settore automotive. A partire da aprile 2023, Snowflake ha registrato una notevole adozione della sua piattaforma nel mondo manifatturiero, con un significativo aumento del 416% delle iniziative di data application e data collaboration. Si tratta di un incremento che riflette la crescente popolarità di Snowflake nello sviluppo di soluzioni manifatturiere personalizzate e nella condivisione sicura dei dati. Inoltre, Snowflake ha osservato una crescita del 185% nelle implementazioni analitiche, poiché le aziende produttrici stanno utilizzando la piattaforma per ottenere informazioni aziendali più approfondite. Infine, anche le soluzioni di data science per applicazioni avanzate di analisi predittiva e AI hanno registrato un aumento del 188%.

Attualmente, Snowflake sta affinando ulteriormente il suo AI Data Cloud per soddisfare le esigenze specifiche del settore automotive. Questo investimento strategico rispecchia la crescente domanda da parte dei produttori globali, inclusi quelli del comparto automobilistico, che mirano ad accelerare la loro trasformazione digitale e l’innovazione guidata dall’AI. Aziende tecnologiche e manifatturiere internazionali di spicco, come Siemens, adottano già Snowflake per ottimizzare le proprie operazioni aziendali attraverso l’uso di intelligenza artificiale e analisi dei dati avanzata, garantendo al contempo il rispetto di standard di sicurezza e governance estremamente rigorosi.

Le tendenze del settore automotive

Nel settore automotive, stiamo assistendo a una trasformazione cruciale guidata da quattro tendenze chiave: i veicoli connessi e software-defined, la guida autonoma, l’elettrificazione e la produzione avanzata (Industria 4.0). Questa evoluzione genera ingenti volumi di dati in tutte le fasi dello sviluppo del veicolo, della produzione, della supply chain e dei servizi post-vendita. Le efficaci capacità di condivisione dei dati e di AI di Snowflake, combinate con le soluzioni dei partner specializzati, consentono a tutto l’ecosistema di fornitori, OEM, distributori, rivenditori e service provider di collaborare senza soluzione di continuità allo sviluppo dei veicoli, di ottimizzare i processi produttivi e di sfruttare i dati in tempo reale lungo l’intera value chain del comparto automotive. In particolare, l’80% dei principali OEM del settore utilizza già la piattaforma Snowflake per le proprie iniziative legate a dati e AI.

Aziende leader nel settore automotive, tra cui CarMax, Cox Automotive, Nissan e Penske Logistics, utilizzano la piattaforma Snowflake per ottimizzare le proprie operazioni. Grazie alla sua facilità d’uso, capacità di connessione e affidabilità, permette di effettuare analisi avanzate, fornire approfondimenti in tempo reale sui veicoli connessi e garantire una collaborazione sicura sui dati.

I vantaggi offerti dalla tecnologia Snowflake al settore automotive

Sfruttando un ampio ecosistema di partner e un ricco mercato di dati, Snowflake offre alle aziende del settore automotive la possibilità di:

Integrare i dati e connettere i silos durante il ciclo di vita del veicolo. Snowflake consente la condivisione continua dei dati tra sistemi di progettazione, ambienti di produzione, veicoli connessi, operazioni di assistenza e sistemi di garanzia, offrendo una visione olistica delle prestazioni del veicolo e della user experience. Accelera i cicli di sviluppo, permette di ridurre i costi operativi e fornire un servizio migliorato, abbattendo le barriere tra le unità aziendali, i sistemi, i cloud e i partner.

L’ecosistema di partner di Snowflake

L’espansione di Snowflake nel settore automotive rappresenta un’evoluzione naturale che consente all’ecosistema automobilistico la trasformazione da produttori tradizionali in aziende di “digital device consumer”, permettendo di affrontare la più significativa rivoluzione tecnologica nella storia di questa industria. Al fine di alimentare l’innovazione del settore, l’ecosistema completo di partner Snowflake, che include leader quali Accenture, AWS, Deloitte e EY, fornisce ulteriori soluzioni, tecnologie e competenze focalizzate sul comparto automobilistico. Inoltre, aziende di rilievo, tra cui Blue Yonder, CGI, Cirrus Link Solutions, DXC Technology, evolv Consulting, HighByte, HiveMQ, kipi.ai, LandingAI, LTIMindtree, Mendix, Concept Reply, Sigma, Siemens Digital Industries Software, Tredence Inc. e Vertex Software hanno sviluppato sulla piattaforma Snowflake soluzioni specializzate per guidare la trasformazione del prodotto attraverso lo sviluppo accelerato di veicoli software-defined, la trasformazione della produzione mediante il controllo di qualità e la manutenzione predittiva basati sull’intelligenza artificiale, e la trasformazione della supply chain con la visibilità e l’ottimizzazione in tempo reale. Sul Marketplace Snowflake, le aziende operanti nel settore automotive possono accedere direttamente a dataset di terze parti, inclusi dati su concessionari, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, tendenze del mercato automobilistico e comportamento dei consumatori, nonché informazioni sulla mobilità, sull’inventario e sulla guida, incrementando in maniera sostanziale le proprie capacità analitiche e decisionali.

Dichiarazioni

“La piattaforma Snowflake ha migliorato la capacità di CarMax di gestire al meglio tutte le sfide del mercato delle auto usate”, ha dichiarato Abhi Bhatt, VP Data & Analytics Engineering di CarMax. “Modernizzando la nostra data platform con Snowflake, abbiamo migliorato la nostra capacità di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato, la comprensione dei dati e l’offerta di un’esperienza cliente più fluida. La piattaforma Snowflake fornisce una base scalabile e pronta per l’AI, che ci permette di continuare a innovare e guidare il settore del retail automotive”.

“Snowflake rappresenta un elemento fondamentale della strategia cloud di Subaru of New England”, ha affermato Guy Mitrano, Vice-President, Chief Information & Digital Officer di Subaru of New England. “Grazie alla rapida trasformazione digitale dell’industria automotive e all’implementazione della piattaforma Snowflake, stiamo rendendo la nostra base dati a prova di futuro e stiamo fornendo insight più rapidi e mirati ai nostri team interni e ai nostri rivenditori. Questo ci permette di prendere decisioni migliori, supportare le nostre business operations e crescere”.

“I veicoli moderni generano volumi di dati senza precedenti e le aziende automotive richiedono soluzioni AI che siano facili da implementare, in grado di gestire i vasti set di dati provenienti dall’intera value chain e che siano affidabili quando occorre prendere decisioni critiche”, ha spiegato Tim Long, Global Head of Manufacturing di Snowflake. “Le soluzioni Snowflake per il settore automotive si basano sulla nostra esperienza nel mercato manifatturiero e offrono all’industria automobilistica le fondamenta necessarie per integrare i dati in tutte le loro attività, scalare le operazioni sui veicoli connessi e accelerare l’innovazione all’interno di questo mercato in rapida evoluzione”.