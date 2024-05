Infobip e Nokia insieme per supportare gli sviluppatori

Infobip, piattaforma globale di comunicazione cloud, e Nokia annunciano una partnership che consentirà alla community mondiale degli sviluppatori di sfruttare le piattaforme API (Application Programmable Interface) di entrambe le aziende per realizzare più rapidamente un’ampia gamma di applicazioni, supportate dalla rete telco per utenti finali, aziende e imprese industriali.

La piattaforma cloud Communications Platform as a Service (CPaaS) di Infobip offre agli sviluppatori le API da integrare nelle funzionalità di comunicazione omnichannel in tempo reale, come SMS, voce, video, app di chat, e le API di rete. La piattaforma Network as Code di Nokia con il portale per sviluppatori offre le API che consentono di sfruttare le funzionalità della rete 5G, come la qualità del servizio (QoS) on demand, la precisione nella localizzazione dei dispositivi e lo slicing della rete, nonché le funzionalità 4G.

Gli sviluppatori potranno utilizzare più facilmente tutte queste funzionalità, grazie alla disponibilità di API di rete e CPaaS nello sviluppo di nuovi modelli applicativi e la possibilità di migliorare le prestazioni delle applicazioni.

Da Infobip nuove API conformi a CAMARA

La piattaforma Network as Code di Nokia insieme al portale per gli sviluppatori permette di collegare le reti di tutto il mondo, system integrator e software developer in un ecosistema unificato, utilizzando standard tecnici creati attraverso iniziative di settore come ad esempio GSMA Open Gateway e Linux Foundation CAMARA. Nokia e Infobip contribuiscono a entrambe le iniziative.

I modelli d’uso per il customer engagement di Infobip includono API Number Verify e SIM Swap conformi a CAMARA, attualmente già attivi. L’azienda sta inoltre lavorando per portare sul mercato altri esempi di utilizzo, tra cui le API per Device Location e Quality on Demand, grazie alla firma di 12 accordi di collaborazione con le API. La piattaforma CPaaS è stata recentemente nominata finalista del primo Global Mobile Awards GSMA Open Gateway Challenge per la sua collaborazione di intelligence antifrode.

La collaborazione tra Infobip e Nokia offrirà agli sviluppatori un’esperienza semplificata senza dover affrontare le complesse tecnologie di rete sottostanti, consentendo di integrare più rapidamente le funzionalità nelle loro applicazioni, diversamente da quanto avviene lavorando separatamente con le piattaforme delle due aziende.

Nokia ha firmato accordi di collaborazione con 11 operatori di rete e partner dell’ecosistema per l’utilizzo della piattaforma Network as Code con portale per gli sviluppatori a partire dal suo lancio avvenuto nel settembre 2023.

Dichiarazioni

Matija Ražem, VP Business Development di Infobip, ha dichiarato: “Questo accordo con Nokia dimostra ulteriormente come Infobip stia aiutando le telecomunicazioni a fornire nuovi servizi e a ottenere nuove opportunità. Continueremo a creare e a distribuire in tutto il mondo nuove API conformi con CAMARA, lavorando a stretto contatto con i nostri partner telco per rendere disponibili agli sviluppatori le API che favoriscano la customer experience. Questi elementi sono essenziali per aumentare le possibilità di successo della collaborazione e accelerare il time to revenue“.

“Questa partnership riflette il nostro costante impegno a lavorare a stretto contatto con la community di sviluppatori. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la possibilità di scelta e la scalabilità e di offrire agli sviluppatori uno spazio unico per ottenere valore dalle piattaforme di Infobip e Nokia. Siamo felici di lavorare con Infobip e di sfruttare al meglio le nostre rispettive tecnologie“, ha aggiunto Shkumbin Hamiti, Head of Network Monetization Platform, Cloud and Network Services di Nokia.