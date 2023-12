Infrastruttura digitale: i trend per il 2024

2. La sostenibilità si estenderà all’intera catena del valore



Un approccio sostenibile all’infrastruttura digitale richiederà un’ampia gamma di innovazioni materiali, tecnologiche ed energetiche, ma sarà necessario anche un approccio che rifletta ancora una volta una logica di ecosistema. Ciò implica non solo la valutazione delle metriche di sostenibilità proprie del data center, ma anche la collaborazione con clienti, fornitori, partner e le comunità locali in cui opera, al fine di ottenere risultati sostenibili. Ad esempio, un modo per scalare l’impatto di un data center è quello di stipulare dei power purchase agreement (PPA), una strategia che come Equinix stiamo già intraprendendo con successo in tutta l’area EMEA e che ci consente di lavorare direttamente con i provider locali per sostenere la produzione di nuove energie rinnovabili e contribuire al raggiungimento di obiettivi a lungo termine. Un altro invece potrebbe essere proprio quello di servire letteralmente la community circostante. In quest’ottica recuperare il calore dai data center e renderlo disponibile per l’uso nelle comunità locali è un esempio di economia circolare in azione che stiamo adottando come azienda già da tempo. Ad Helsinki questo fenomeno virtuoso è già realtà e ci stiamo impegnano per portarlo a compimento anche a Francoforte, Parigi e Milano.