Intelligenza Artificiale: istruzioni per un uso etico e responsabile

L’Intelligenza Artificiale (IA) sta rivoluzionando le pratiche quotidiane e professionali. Di fronte a questa trasformazione, il Gruppo Cegos, specialista internazionale nel Learning & Development (L&D) e partner di riferimento per la formazione aziendale, segnala ad HR Manager e Direttori Generali e Operativi, le raccomandazioni emerse dall’ultimo white paper: “Comprendere l’IA: formazione per un uso etico ed efficace nel business”, per supportare i dipendenti nell’adozione efficace e responsabile dell’AI.

Formazione IA: la sfida strategica per coniugare performance aziendali ed etica

Nel gennaio 2024, il 90% dei leader aziendali ha adottato un atteggiamento attendista o ha sperimentato l’Intelligenza Artificiale solo su piccola scala (studio BCG). Tuttavia, secondo l’ultimo lnternational Cegos Barometer Transformations Skills and Learning, il 63% delle aziende ha indicato IA e Data come le skill prioritarie da sviluppare per i dipendenti.

In un momento in cui l’adozione dell’Intelligenza Artificiale sta crescendo rapidamente, ma rimane ancora limitata in molte organizzazioni, Cegos evidenzia di seguito i passaggi essenziali per strutturare un percorso di sviluppo delle competenze che sia efficace e responsabile nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale:

Sviluppare una cultura dell’Intelligenza Artificiale all’interno delle organizzazioni. Un primo passo essenziale per sensibilizzare tutti i dipendenti e strutturare un approccio progressivo. Tale metodologia si basa, in particolare, sulla modellizzazione di un “AI Profiler”, sviluppato dagli esperti Cegos. Grazie ad una serie di principi e case study, questo modello permette alle organizzazioni di identificare quattro profili di maturità nell’ambito dell’IA. Una volta individuato il proprio profilo, l'”AI Profiler” funge da bussola per guidare l’integrazione progressiva dell’IA, facendo leva sullo sviluppo delle competenze per ottimizzarne il valore aggiunto.

sviluppo delle competenze cognitive, come il pensiero critico e la gestione dei bias; rafforzamento delle skill socio-emotive, che distinguono gli esseri umani dall’Intelligenza Artificiale; promozione del “growth mindset”, che aiuta le persone a imparare ad apprendere e ad agire.

Garantire un uso responsabile e sostenibile dell’IA, integrando le dimensioni dell’etica e della sostenibilità nelle strategie di formazione e adozione. Tra le numerose sfide etiche legate all’uso dell’Intelligenza Artificiale, una delle più rilevanti riguarda il bilanciamento tra Intelligenza Artificiale e imperativi ambientali. La GenAI presenta un paradosso: da un lato offre notevoli progressi (previsioni climatiche, ottimizzazione delle infrastrutture, ecc.), dall’altro è altamente energivora e dipende da data center sempre più potenti. Oltre all’importanza dell’eco-design e della sobrietà tecnologica, la formazione si configura come una leva essenziale per promuoverne un uso responsabile.

Cegos supporta le aziende nella formazione e sviluppo delle competenze in Intelligenza Artificiale

Emanuele Castellani, Executive Board Member del Gruppo Cegos e CEO di Cegos Italia, afferma: “L’accelerazione dell’IA generativa sta trasformando profondamente le organizzazioni, ponendo sfide tecnologiche, etiche, sociali e umane. In Cegos abbiamo sempre aiutato i clienti ad adottare le innovazioni tecnologiche conciliando etica e performance. Nell’era dell’Intelligenza Artificiale è fondamentale per le aziende trovare un equilibrio tra performance ed etica, tenendo conto delle loro sfide specifiche e del loro livello di maturità in questo campo. Una cosa è certa: anche questa volta, lo sviluppo delle competenze è una leva strategica che deve essere attivata rapidamente per accompagnare questa profonda trasformazione”.