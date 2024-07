Intelligenza artificiale: sempre più cruciale per la gestione dei dati

Il mercato globale dei servizi e delle tecnologie, software e hardware, basati sull’intelligenza artificiale è in forte espansione e crescerà rapidamente nei prossimi anni. Secondo una ricerca di Markets&Markets, il mercato dell’Intelligenza Artificiale (AI) ha raggiunto una valutazione di 150,2 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che crescerà del 36,8% ogni anno fino al 2030.

Sempre più aziende riconoscono il grande potenziale di questa tecnologia e sono desiderose di integrarla nei propri processi, per utilizzarla a vantaggio del business. Grazie all’Intelligenza Artificiale sarà possibile prendere decisioni migliori e più velocemente, fornire servizi innovativi offrendo interazioni personalizzate ai clienti, automatizzare processi o risolvere compiti standardizzati, ma questo porterà inevitabilmente alla produzione di un’enorme quantità di dati. L’addestramento degli algoritmi di machine learning richiede, infatti, informazioni accurate: più elevata è la qualità dei dati a disposizione più l’Intelligenza Artificiale sarà performante.

Conseguenza naturale di queste premesse è l’importanza della scelta di una soluzione di storage adeguata, ovvero una soluzione che non solo sia altamente scalabile per poter tenere il passo con i dati prodotti, ma che sia anche affidabile, performante, con una disponibilità del 100% e offra funzionalità complete di cyber storage resilience e ripristino.

Le proposte di Infinidat che accompagnano l’esplosione dell’Intelligenza Artificiale

“La mole di dati globale continua a crescere in modo esponenziale, trainata anche dall’utilizzo sempre più intensivo di tecnologie e soluzioni legate all’implementazione di progetti basati sull’Intelligenza Artificiale. Secondo quanto monitorato da IDC, a livello globale si prevede un passaggio dai 33 zettabyte di dati del 2018 ai 175 zettabyte entro il 2025. Questa crescita esplosiva, ha conseguentemente fatto salire alle stelle anche la domanda di soluzioni storage enterprise in grado di garantire una serie di requisiti fondamentali di flessibilità, affidabilità, performance, semplicità d’uso e massima sicurezza contro qualunque tipologia di attacco informatico”, spiega Donato Ceccomancini, Country Manager di Infinidat Italia.

“A tal fine, Infinidat ha recentemente introdotto importanti novità tecnologiche nel proprio portfolio di soluzioni, grazie alla nuova famiglia InfiniBox G4 in grado di garantire prestazioni 2,5 volte superiori rispetto ai modelli precedenti. La soluzione all-flash InfiniBox SSA G4 fornisce, inoltre, un’architettura scale-up con modelli popolati al 60%, 80% e 100%, per consentire un rapido aumento della capacità in base alle esigenze. Oggi, però, le sfide che le aziende si trovano a dover affrontare non sono circoscritte alla sola archiviazione di quantità sempre maggiori di dati. I clienti, infatti, sono alla ricerca di una soluzione di storage completa, che garantisca non solo prestazioni uniche per le applicazioni del mondo reale, ma anche l’adeguata protezione e resilienza in caso di attacchi informatici. L’utilizzo sempre più intensivo dell’Intelligenza Artificiale”, continua il manager, “rappresenta sicuramente una grande opportunità per le aziende, ma al tempo stesso ha portato alla nascita di nuove minacce, in quanto i criminali informatici si dimostrano sempre più interessati al patrimonio informatico di dati prodotti. Secondo Cybersecurity Ventures, il crimine informatico rappresenta un vettore di attacco da 9,5 trilioni di dollari a livello globale ed è in continua espansione anche, come detto, in relazione alla diffusione di tecnologie come l’Intelligenza Artificiale. Ecco perché la nuova Famiglia di InfiniBox G4 estende le proprie capacità di protezione dei dati mission-critical e di semplificazione delle operazioni IT in ambienti multi-cloud ibridi. Inoltre, la nuova funzionalità di Automated Cyber Protection (ACP) di InfiniSafe aiuta a ridurre i tempi a disposizione dei criminali informatici per portare a compimento le proprie azioni ed è in grado di integrarsi perfettamente con le applicazioni di monitoraggio, gestione e orchestrazione della cybersecurity (SIEM e SOAR)”.

“Un incidente o un evento legato alla sicurezza attiva immediatamente la creazione di snapshot automatiche ed immutabili dei dati, aiutando così le aziende a fronteggiare e a reagire rapidamente agli attacchi e a identificarne la presenza quando sono ancora latenti. InfiniSafe Automated Cyber Protection è una funzionalità di sicurezza proattiva che risponde perfettamente alle attuali esigenze di protezione delle aziende. In un momento storico nel quale l’adozione di nuove tecnologie e la conseguente produzione di dati è alle stelle, le aziende devono tenere bene a mente che ogni opportunità cela intrinsecamente anche nuove sfide. Farsi trovare pronti ad affrontare queste nuove sfide è ciò che può fare veramente la differenza”, ha concluso Donato Ceccomancini, Country Manager di Infinidat Italia.