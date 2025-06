Intelligenza Artificiale: un alleato strategico per i commercialisti

L’Intelligenza Artificiale (AI) sta trasformando i processi aziendali, nessun settore è escluso, nemmeno il comparto della contabilità.

La trasformazione digitale nella professione del commercialista passa sempre più dalle competenze. È quanto confermato dalla nuova ricerca “IA & Commercialisti: nuove frontiere della Professione”, commissionata da TeamSystem – tech & AI company italiana leader nello sviluppo di soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – in collaborazione con l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC).

3 commercialisti su 4 indicano la padronanza degli strumenti di Intelligenza Artificiale come competenza imprescindibile per il futuro della professione

Condotta su un campione rappresentativo di oltre 1.200 professionisti in tutta Italia, l’indagine evidenzia come le competenze legate all’Intelligenza Artificiale non siano più un’opzione ma un elemento essenziale per restare competitivi. Più di 3 rispondenti su 4 (77%), infatti, ritiene che la conoscenza tecnica degli strumenti di Intelligenza Artificiale sia e sarà la competenza chiave per il futuro dello studio professionale, seguita dalle conoscenze informatiche (54%) e dalla padronanza di temi legati a privacy e sicurezza (34%).

Accanto alle competenze da acquisire, emergono anche le principali barriere percepite, anch’esse legate al tema del know-how. In uno scenario in cui, comunque, 2 studi su 3 (66%) utilizzano già software gestionali con funzionalità di AI o ritengono di utilizzarli a breve, più della metà dei commercialisti (52%) segnala la mancanza di skill adeguate come il primo ostacolo all’adozione dell’AI per chi ancora non ne fa uso, seguita dal costo delle soluzioni (43%) e dai dubbi sull’affidabilità (41%). Non mancano, d’altro canto, segnali incoraggianti per il futuro in tal senso, con il 59% degli studi professionali che dichiara di voler investire in formazione e aggiornamento delle proprie risorse sul tema dell’Intelligenza Artificiale nel breve periodo.

I vantaggi derivanti dall’adozione dell’AI

La percezione dei benefici che questa tecnologia può portare allo svolgimento della professione è, d’altronde, molto chiara: il 78% dei rispondenti indica la maggiore efficienza operativa come primo risultato atteso dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, a cui si affiancano una gestione più ottimizzata del tempo (75%), la possibilità di dedicarsi ad attività a maggiore valore aggiunto (48%) – come la consulenza strategica –, la capacità di prendere decisioni più informate (24%) e l’opportunità di offrire ai clienti servizi sempre più personalizzati (24%). Questi vantaggi sono tutti visti come fondamentali per rimanere competitivi e offrire un servizio di alta qualità in un mercato in continua evoluzione.

Dichiarazioni

Giuseppe Busacca, General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem e AD di Euroconference, ha dichiarato: “L’Intelligenza Artificiale rappresenta un alleato sempre più strategico per i professionisti: uno strumento che non si sostituisce alla loro competenza ma che la potenzia, rendendo lo studio più efficiente e liberando tempo prezioso da dedicare alle attività a più alto valore aggiunto. In uno scenario in costante evoluzione, la capacità di integrare questa tecnologia nei processi operativi del proprio studio diventa una leva essenziale per restare competitivi, mantenendo la qualità dei servizi offerti all’altezza delle aspettative dei clienti, in prevalenza micro e piccole aziende. Come dimostrano i risultati della ricerca, i professionisti ne sono sempre più consapevoli. Per questo, si rafforza ancor di più il nostro impegno come TeamSystem ad accompagnare i commercialisti nell’adozione di soluzioni digitali in grado di supportarli nel rispondere con tempestività e precisione alle nuove esigenze del mercato”.