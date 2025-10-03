IUNGO è Silver Partner del DevFest 2025

IUNGO, innovativa realtà che ha ideato una piattaforma per l’ottimizzazione della supply chain collaboration e dei processi aziendali correlati, sarà presente al DevFest 2025, l’attesissimo appuntamento che riunisce sviluppatori, professionisti e appassionati di tecnologia di tutto il mondo, promosso dai Google Developer Groups.

Dal 4 al 5 ottobre, all’interno della prestigiosa cornice della Fondazione San Carlo a Modena, IUNGO, Silver Partner dell’evento, avrà l’opportunità di incontrare e interagire con i migliori talenti tech, confrontarsi sui trend e sulle soluzioni più innovative e rafforzare il proprio brand come azienda tecnologica all’avanguardia.

IUNGO conferma così il proprio impegno nel sostenere la community tecnologica e nel valorizzare i momenti di confronto e innovazione, sottolineando la volontà di investire nelle persone, nelle competenze e nel progresso.

Durante l’evento IUNGO proporrà diverse iniziative create per coinvolgere e divertire: presso il suo stand offrirà ai partecipanti i suoi coloratissimi IUNGO M&M’s e la possibilità di cimentarsi nello IUNGODevGame per aggiudicarsi i simpatici premi offerti dall’associazione benefica EMC2 Onlus, la cooperativa che favorisce l’inclusione sociale offrendo opportunità di lavoro a persone svantaggiate, valorizzandone i talenti e sostenendo la loro indipendenza.

Momento clou sarà la giornata del 5 ottobre, con lo speech di Luca Bonetti, Senior Developer di IUNGO dal titolo “Software testing nell’era delle IA”. Un intervento che guiderà i partecipanti attraverso miti, sfide e opportunità dei test automatici, mostrando come l’intelligenza artificiale stia cambiando il modo di sviluppare software, rendendolo più affidabile ed efficiente.