L’Innovate Roadshow di Dynatrace ferma a Milano

La città meneghina è pronta ad ospitare uno degli eventi più attesi nel settore IT.

Il Dynatrace Innovate Roadshow, l’evento dedicato al mondo dell’osservabilità e al ruolo che sta assumendo in tutte le organizzazioni pubbliche e private, arriva a Milano per offrire alle aziende un contesto unico di conoscenza delle dinamiche del cloud moderno. Il prossimo 3 dicembre presso il Talent Garden Milano Calabiana, Dynatrace organizza un’intera giornata di approfondimento con speech, incontri, best practice pensata sia per gli utenti business sia per i professionisti dell’area IT per esplorare presente e futuro di osservabilità, sicurezza e intelligenza artificiale, affrontando molti importanti aspetti tecnologici collegati alla trasformazione digitale e alla resilienza del business delle aziende italiane.

La tappa milanese dell’Innovate Roadshow rappresenta l’occasione migliore per illustrare in pratica e dal vivo come l’osservabilità abbia subito una profonda evoluzione con il crescente sviluppo e adozione di ambienti cloud e multicloud nelle imprese, diventando ormai un contesto obbligatorio per il successo del business. Da ambito di natura più tecnica e collegata alla gestione delle infrastrutture IT, oggi l’osservabilità è allo stesso tempo un facilitatore della collaborazione aziendale – ad esempio tra team di sviluppo, IT operation e business – e un elemento cardine su cui poggiano i servizi digitali più critici.

Qualche anticipazione della tappa milanese del Dynatrace Innovate Roadshow

Gli interventi della mattinata del Dynatrace Innovate Roadshow saranno dedicati ai temi più strategici e di alto livello tra cui le sfide della trasformazione digitale, innovazione tecnologica, modernizzazione e sicurezza delle applicazioni, AI. L’executive panel dei clienti permetterà di trarre ispirazione dalle storie di organizzazioni come Agos Ducato, Alpitour World e ARIA. La seconda parte della giornata sarà invece incentrata su diverse sessioni tecniche nelle quali gli specialisti Dynatrace, supportati dai professionisti IT di Agos Ducato, ARIA, Edenred e Immobiliare.it, aiuteranno i partecipanti a conoscere meglio il “dietro le quinte” dell’osservabilità delle infrastrutture ibride e multicloud, della misurazione della digital experience, della gestione e analisi dei log, e dell’automazione.

All’evento sarà inoltre possibile incontrare l’intero team italiano di Dynatrace per ritagliarsi un momento di confronto che permetterà a tutti i partecipanti di approfondire con i manager e gli esperti dell’azienda argomenti che vanno dalle tematiche commerciali alle modalità di supporto clienti, affrontare aspetti più tecnici ma anche strategie di business.

I partner che presenzieranno all’evento

Dynatrace Innovate Roadshow vedrà la presenza anche di molti partner italiani che condivideranno il loro punto di vista sulle sfide della trasformazione aziendale grazie alle esperienze che quotidianamente vivono al fianco delle imprese italiane. In particolare, AWS, Engineering, Liquid Reply e Red Hat, insieme a importanti clienti italiani come Intesa Sanpaolo e Terna, saliranno sul palco per presentare esperienze concrete e di successo incentrate su interessanti percorsi di innovazione tecnologica. Nell’area espositiva sarà possibile incontrare altri importanti partner dell’ecosistema come Almaviva, ALTEN Italia, Beta 80 Group, Par-Tec, Spindox, Workteam, pronti a mostrare in che modo le loro competenze e soluzioni stanno aiutando tutti i settori del mercato italiano a offrire servizi digitali più efficienti e sicuri.

Dichiarazioni

“Dynatrace Innovate Roadshow di Milano è un evento dove le principali figure professionali, dai CxO agli IT manager passando per i professionisti IT, possono approfondire come ogni componente influisca sull’erogazione di un servizio e capire che disporre di risposte puntuali basate sui dati è oggi essenziale in un’ottica di miglioramento aziendale continuo. Oggi, infatti, i processi d’impresa e le tecnologie che li supportano sono strettamente collegati; quindi, è impossibile ottimizzare i primi senza avere una chiara visione e un preciso controllo delle seconde”, spiega Emanuele Cagnola, Regional Vice President, Italy di Dynatrace.