Deutsche Telekom IT: prestazioni ed experience ottimizzate con Dynatrace

Dynatrace ha annunciato che Deutsche Telekom IT, il fornitore di software della società di telecomunicazioni integrate Deutsche Telekom, utilizza Dynatrace per ottimizzare le prestazioni dei suoi servizi digitali per offrire esperienze semplificate e personalizzate ai clienti.

Deutsche Telekom IT è impegnata a costruire un ecosistema di servizi digitali che rivoluzionano le interazioni con i clienti. A supporto di ciò, ha sviluppato due applicazioni fondamentali: OneApp, che consente ai clienti di gestire il consumo di dati, contratti, fatture, credito, ordini e altro ancora, e OneShop, una piattaforma di e-commerce centrale che semplifica gli acquisti di prodotti e fornisce un’assistenza clienti continua. Sfruttando le funzionalità avanzate di analisi e intelligenza artificiale di Dynatrace, Deutsche Telekom IT ottiene informazioni critiche su queste applicazioni, nonché sull’intero ecosistema IT, per anticipare e risolvere in modo proattivo potenziali interruzioni dei suoi servizi digitali. Questi insight aiutano i team a garantire ai clienti un’esperienza costantemente fluida ed efficiente.

“Ci affidiamo a Dynatrace per offrire esperienze digitali fluide ai nostri clienti”, ha affermato Mamta Bharti, Digital Platform Owner B2C, Deutsche Telekom IT. “I consumatori di oggi si aspettano una connettività senza interruzioni e un servizio clienti immediato. Con Dynatrace, abbiamo ottenuto un servizio ininterrotto negli ultimi sei mesi e il nostro tempo medio di risoluzione (MTTR) è notevolmente diminuito del 65%. Questo aumento in termini di efficienza significa che i tempi di inattività non sono più una preoccupazione per i nostri clienti e abbiamo più tempo da dedicare all’innovazione. Concentrando i nostri sforzi su progressi pionieristici, siamo in grado di migliorare significativamente la soddisfazione del cliente”.

Di recente, durante il campionato UEFA EURO 2024, Deutsche Telekom IT ha migliorato l’esperienza dei tifosi offrendo dati illimitati tramite la sua OneApp. Oltre 2 milioni di utenti si sono iscritti all’iniziativa e si è verificato un aumento dei download di OneApp, con oltre 600.000 nuovi utenti che si sono uniti alla già solida community di milioni di utenti dell’app. Dynatrace ha contribuito a garantire che Deutsche Telekom IT potesse ottenere visibilità immediata sulle prestazioni del suo intero ambiente IT, consentendo ai suoi team di gestire in modo efficace l’ingresso di nuovi utenti. Questo approccio proattivo ha consentito una rapida risoluzione dei problemi, prevenendo qualsiasi impatto sui clienti, nonostante l’aumento della domanda e dell’attività. Di conseguenza, la stabilità dell’app è stata mantenuta e rafforzata, fornendo un’esperienza utente fluida e ampliando l’accessibilità dell’app di oltre l’8% con oltre 5 milioni di servizi mobile gestiti.