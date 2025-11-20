Microsoft Ignite 2025: gli annunci più importanti

Si è aperto il sipario su Microsoft Ignite 2025, la conferenza internazionale che si tiene a San Francisco fino al 21 novembre, e durante la quale Microsoft condividerà le ultime e più significative novità per consentire ad aziende e professionisti di generare impatto nell’era dell’intelligenza artificiale.

Nella visione di Microsoft, l’AI non rappresenta un semplice complemento, bensì una componente essenziale che può consentire alle organizzazioni di diventare Frontier Firm, stimolando creatività e innovazione. Al Microsoft Ignite 2025, l’azienda promuove un approccio integrato e responsabile all’uso dell’AI e sta potenziando l’intero ciclo di vita dell’AI, creando strumenti e soluzioni in grado di guidare la prossima generazione di trasformazione digitale per ogni organizzazione e attività.

Gli annunci principali di Microsoft Ignite 2025

Ecco una sintesi di alcuni temi e funzionalità al centro di Microsoft Ignite 2025: