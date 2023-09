Nethesis compie vent’anni

A Pesaro Nethesis ha festeggiato i suoi primi vent’anni.

Era la metà di settembre 2003 e tre giovani amici marchigiani, l’ingegnere informatico Cristian Manoni, l’esperto informatico Filippo Carletti e il responsabile commerciale Luca Bartolucci, quest’ultimo prematuramente scomparso nel 2008, fondano una micro impresa ICT.

Nel tempo Nethesis è diventata un’azienda di successo e in costante crescita.

Oggi l’azienda pesarese con i suoi oltre 35 mila clienti e una rete di 530 partner/reseller nazionali e 15 all’estero, è la maggiore produttrice italiana di soluzioni ICT business per imprese di ogni tipologia originate da codice Open Source (codici e software da fonte aperta). Offre innovative soluzioni nei campi di Cybersecurity, telefonia VoIP, Smart Working. Parliamo di NethSecurity 8, NethServer 8 e NethVoice, che gestiscono e trattano in tempo reale il flusso di informazioni, dati, richieste e messaggi di ogni tipologia d’impresa.

I numeri di Nethesis

Nella sua sede di Pesaro operano 40 dipendenti: 30 in area tecnica, ricerca e sviluppo e 10 su marketing e back office e due collaboratori esterni per la ricerca (Sudamerica, USA). Nethesis è accreditata quale centro di formazione e rilascio certificazioni EC-Council (International Council of Electronic Commerce Consultants), per la cybersecurity. Performance che la pongono ai vertici delle aziende ICT del distretto produttivo Marche.

“Vent’anni fa, la parola startup non era ancora arrivata, eravamo solo tre giovani che avevano scelto di entrare nel mondo del lavoro e dell’informatica. Credevamo nell’idea di Open Source, di una comunità di persone che in tutto il mondo lavora alla creazione di software e soluzioni ICT ” spiega Cristian Manoni, attuale CEO Nethesis.

“Allora la percezione dei prodotti da fonte aperta era quella di software fatti in casa, e di livello più basso di quanto offerto dalle Big Tech. La realtà si è invece rivelata diversa. Il 70% di software e applicazioni digitali utilizzate ogni giorno nel mondo nascono da codici sviluppati Open Source. Li usano milioni di persone e d’imprese e sono parte integrante anche di moltissimi programmi e soluzioni ICT e TLC vendute che tutti noi usiamo ogni giorno. Il tempo ci ha dimostrato che la nostra visione era corretta e Nethesis è diventata una realtà importante a livello italiano e anche per Pesaro, la città in cui siamo nati e cresciuti e a cui siamo profondamente legati”.

Un bilancio in crescita costante nel tempo

Il punto di svolta nella crescita di Nethesis è stato il triennio 2016/2019 con crescita + 70% di fatturato. Nel 2021 il bilancio è passato a 3,65 milioni, nel 2022 a 4,46 (+22.2%). Le previsioni 2023 sono di superare quota 5 milioni. Le policy aziendali garantiscono parità salariali e opportunità di carriera donna/uomo. Nethesis verifica la sua catena di valore (fornitori) e acquista prodotti in linea con i principi di sostenibilità sociale, culturale ed economica dell’azienda. La logistica degli appliance è seguita, infatti, dalla Cooperativa Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio, che favorisce l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro. Nethesis è green e a basso impatto ambientale, utilizza un datacenter che opera solo con energia da fonti rinnovabili e i bisogni energetici della sede aziendale sono interamente coperti da impianto fotovoltaico autonomo.