Nokia si modernizza con Pure Storage

Il settore delle telecomunicazioni sta entrando in una fase cruciale del suo percorso di modernizzazione. Con l’evoluzione delle reti dalle infrastrutture tradizionali alle architetture cloud native, i fornitori di servizi si trovano ad affrontare una sfida fondamentale: ovvero come costruire una base dati in grado di supportare sia i workload cloud native di oggi sia l’automazione di rete basata sull’intelligenza artificiale di domani, mantenendo al contempo l’affidabilità su scala globale. Nokia ha risposto a questa domanda scegliendo Red Hat OpenShift come piattaforma di riferimento nel giugno 2023 per le applicazioni di rete core, e recentemente ha scelto Pure Storage come base dell’infrastruttura dati per il suo cloud telco di nuova generazione. Questa collaborazione rappresenta un’architettura di riferimento per il modo in cui i moderni fornitori di servizi possono progettare data layer che si estendono dall’edge al core al cloud, garantendo al contempo la sicurezza, la scalabilità e la semplicità operativa richieste dai workload cloud-native e dalle reti autonome.

Una piattaforma cloud per reti moderne

Nokia ha scelto Red Hat OpenShift, che fornisce una base coerente e di livello carrier per le sue funzioni di rete cloud native (CNF) e le sue applicazioni per il funzionamento autonomo della rete che definiranno la prossima era delle telecomunicazioni.

Scegliendo Pure Storage come base per il data layer, Nokia garantisce risultati prevedibili e implementazioni ripetibili su più CNF e siti di distribuzione attraverso una soluzione gestita per l’intero ciclo di vita.

Cosa dicono i leader del settore

La collaborazione riunisce tre aziende con una solida esperienza nel settore delle telecomunicazioni, ciascuna delle quali contribuisce con elementi essenziali a una visione unificata per reti autonome e cloud-native.

“La partnership con Nokia è un’importante a pietra miliare che unisce due innovatori con una visione condivisa per il futuro delle reti cloud-native. Pure Storage fornirà la piattaforma dati affidabile e ad alte prestazioni alla base dei CNF e delle applicazioni cloud container di nuova generazione di Nokia, offrendo la scalabilità, l’efficienza e la semplicità richieste dai fornitori di servizi. Siamo entusiasti di portare la tecnologia all-flash leader del settore in questa collaborazione e di collaborare per creare nuove opportunità” ha dichiarato Maciej Kranz, General Manager, Enterprise, Pure Storage.

“Nokia ha scelto Pure Storage come soluzione storage per l’architettura di riferimento della nostra piattaforma Red Hat OpenShift grazie alla sua tecnologia all-flash leader del settore, che offre velocità, scalabilità e sostenibilità senza pari, fondamentali per le applicazioni di telecomunicazione odierne, tra cui Nokia CNF, applicazioni e workload AI. La sua efficienza intrinseca non solo migliora le prestazioni, ma riduce anche significativamente il consumo energetico e le emissioni di CO 2 e rispetto ai sistemi storage tradizionali, in linea con le priorità ambientali di Nokia” ha commentato Marcelo Cheminn Madruga, Head of Portfolio Technology, Incubation and Architecture, Nokia Mobile Infrastructure Cloud and Network Services.

“Nokia e Red Hat hanno una collaborazione consolidata e comprovata a livello globale, basata su Red Hat OpenShift come fondamento dei CNF di Nokia. Questa collaborazione affidabile fornisce ai fornitori di servizi una piattaforma robusta, aperta e scalabile per servizi innovativi. Pure Storage migliora questo ecosistema fornendo un layer di dati ad alte prestazioni ed efficiente dal punto di vista energetico, che gode già della fiducia di molti fornitori di servizi globali che utilizzano ambienti Red Hat. Insieme, Nokia, Red Hat e Pure Storage offrono una base integrata carrier-grade per la trasformazione moderna” ha commentato Honoré LaBourdette, Vice President of Global Telco Ecosystem Success, Red Hat.

L’architettura tecnica di riferimento: progettata per operazioni carrier-grade

Fondamentalmente, questa soluzione rappresenta un’architettura rinforzata basata su Red Hat OpenShift, con CNF Nokia supportati da Pure Storage FlashArray come infrastruttura dati primaria. Il risultato è un modello operativo coerente che può essere implementato su più siti con risultati ripetibili, fondamentale per i fornitori di servizi che gestiscono centinaia o migliaia di nodi di rete.

Contrastiamo l’approccio che prevede strategie storage frammentate che molti fornitori di servizi hanno ereditato dalla propria infrastruttura legacy: invece di gestire piattaforme di dati diverse per funzioni diverse, i service provider dispongono ora di un data layer unificato che si adatta in modo prevedibile e funziona in modo coerente, sia che si tratti di alimentare applicazioni edge o risorse cloud centralizzate.

Perché Pure Storage è il punto di riferimento nel data layer

La combinazione di Nokia, Red Hat e Pure Storage crea uno stack cloud-native end-to-end progettato per operazioni carrier-grade. Ciascuna azienda apporta una comprovata esperienza nel settore delle telecomunicazioni e, insieme, offrono funzionalità che rispondono alle sfide specifiche che i service provider devono affrontare quando implementano CNF su larga scala.

In qualità di player di rilievo sul mercato e riferimento globale per lo storage nel settore delle telecomunicazioni, Pure Storage consente ai fornitori di servizi di standardizzare il proprio data layer dall’edge al cloud. I vantaggi vanno oltre le semplici prestazioni storage:

Veloce, efficiente, resiliente : le prestazioni all-flash offrono la velocità richiesta dai workload cloud-native del settore telco, mentre l’efficienza nella riduzione dei dati ottimizza i costi di archiviazione. Il comportamento coerente tra i siti semplifica le operazioni e la risoluzione dei problemi.

: le prestazioni all-flash offrono la velocità richiesta dai workload cloud-native del settore telco, mentre l’efficienza nella riduzione dei dati ottimizza i costi di archiviazione. Il comportamento coerente tra i siti semplifica le operazioni e la risoluzione dei problemi. Upgrade senza interruzioni: l’hardware e il software possono essere aggiornati senza tempi di inattività, migliorando sia la sicurezza delle modifiche che il tempo di attività nelle implementazioni distribuite dall’edge al cloud.

l’hardware e il software possono essere aggiornati senza tempi di inattività, migliorando sia la sicurezza delle modifiche che il tempo di attività nelle implementazioni distribuite dall’edge al cloud. Costi di esercizio inferiori su larga scala: l’efficienza e l’automazione flash riducono i ticket di assistenza, accelerano i tempi di ripristino e aumentano i tassi di utilizzo su grandi flotte di infrastrutture, con un impatto diretto sulle spese operative.

Tutto questo funziona nell’ambito dell’approccio di Nokia basato su un’architettura di riferimento e sulla gestione del ciclo di vita su Red Hat OpenShift, offrendo ai fornitori di servizi sia coerenza tecnica che flessibilità commerciale.

Disponibilità e percorso di implementazione

La nuova iterazione Nokia su Red Hat OpenShift con Pure Storage ha raggiunto lo stato Ready for Sale presso Nokia a dicembre, con attività dei clienti già in corso. I team pre-sales globali stanno includendo Pure Storage come parte delle nuove opportunità per i clienti, con disponibilità generale prevista ad aprile 2026.

La piattaforma rappresenta un nuovo standard per l’architettura delle infrastrutture di telecomunicazione nell’era cloud-native: unificata, ripetibile e costruita da zero per supportare sia le funzioni di rete odierne sia le capacità basate sull’intelligenza artificiale che i fornitori di servizi implementeranno domani.