Nutanix Cloud Day Italia: l’hybrid cloud secondo Nutanix

Napoli (10 ottobre), Bologna (17 ottobre), Torino (5 dicembre) e Bari (23 gennaio 2025) sono le tappe del Nutanix Cloud Day Italia, il roadshow organizzato da Nutanix durante il quale verrà illustrato come le soluzioni Nutanix possono trasformare la tua azienda, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i costi.

Ciascuna tappa, dalle 9:00 alle 16:00, prevede presentazioni interattive, dimostrazioni dal vivo e sessioni di domande e risposte con gli esperti Nutanix per oltre alla possibilità di interagire con altri professionisti del settore.

In particolare, durante le tappe di Nutanix Cloud Day Italia, saranno approfonditi diversi aspetti, a partire dalla sessione di apertura con la presentazione della strategia e dell’offerta di Nutanix per esplorare i vantaggi concreti di migrare le infrastrutture esistenti su Nutanix, mostrando come le soluzioni dell’azienda, in un momento d’incertezza nel panorama delle soluzioni hybrid cloud, possono offrire una maggiore flessibilità, una migliore integrazione e una riduzione complessiva dei costi operativi.

Saranno organizzate sessioni pratiche in collaborazione con Computer Gross, Systematika e TD Sinnex per comprendere come le tecnologie Nutanix possono migliorare la sicurezza e la resilienza dell’infrastruttura IT, garantendo al contempo una gestione semplificata e una maggiore efficienza operativa.

Inoltre, sarà possibile ascoltare la diretta testimonianza di importanti aziende che hanno scelto le soluzioni Nutanix traendone pieno beneficio.

Per partecipare a Nutanix Cloud Day Italia:

Per partecipare all’evento del 10 ottobre a Napoli, fare clic qui

Per partecipare all’evento del 17 ottobre di Bologna, fare clic qui

Per partecipare all’evento del 5 dicembre a Torino, fare clic qui

Per partecipare all’evento del 5 dicembre a Bari, fare clic qui