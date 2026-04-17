OVHcloud acquisisce Dragon LLM e lancia l’AI Lab

L’intelligenza artificiale sta avanzando a un ritmo senza precedenti: secondo l’AI Index Report 2026 pubblicato ad aprile 2026 dallo Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, l’adozione della GenAI ha raggiunto circa il 53% della popolazione globale in meno di tre anni, mentre l’adozione organizzativa ha toccato l’88% nel 2025.
Con l’obiettivo di contribuire al potenziamento delle competenze dei professionisti della Generative AI, OVHcloud annuncia la firma di un accordo vincolante per l’acquisizione di Dragon LLM, piattaforma di fine‑tuning pensata per settori regolamentati.
Grazie all’integrazione dei componenti tecnologici sviluppati da Dragon LLM, OVHcloud offrirà ai propri clienti nuovi servizi di IA generativa per i dati sensibili, implementabili sia nel cloud che in locale.
L’operazione segna anche il lancio dell’OVHcloud AI Lab, iniziativa strategica focalizzata su addestramento e ottimizzazione di LLM sovrani e sullo sviluppo di nuovi servizi per organizzazioni che lavorano con dati sensibili, in cloud e on‑premises.