AI enterprise: ServiceNow e AWS spingono su governance e agenti intelligenti

Le aziende non stanno più sperimentando l’intelligenza artificiale: la stanno portando in produzione, su larga scala e nei processi critici. È questo il messaggio chiave emerso a Knowledge 2026, dove ServiceNow e Amazon Web Services hanno annunciato un’importante evoluzione della loro collaborazione.

Il punto di svolta è rappresentato da un dato concreto: oltre 1 miliardo di dollari di transazioni su AWS Marketplace. Un risultato che, più che economico, segnala un cambiamento strutturale. Le imprese stanno consolidando le proprie strategie AI su piattaforme integrate, combinando infrastruttura cloud, modelli fondazionali e capacità di orchestrazione e governance.

In questo contesto si inserisce la nuova architettura congiunta basata su AI Control Tower di ServiceNow e Amazon Bedrock AgentCore. L’obiettivo è affrontare uno dei principali ostacoli alla scalabilità dell’AI: la frammentazione. Oggi molte organizzazioni utilizzano agenti costruiti su modelli diversi, gestiti da team differenti e senza una visione unificata.

La risposta è una governance centralizzata. Amazon Bedrock AgentCore fornisce l’infrastruttura flessibile per sviluppare agenti AI, mentre AI Control Tower introduce un piano di controllo unico per monitorarne comportamento, prestazioni e conformità all’interno dei processi aziendali.

“Le aziende leader stanno implementando l’AI su larga scala nelle operazioni critiche, e lo fanno su architetture di governance affidabili”, ha dichiarato Jon Sigler, EVP e GM AI Platform di ServiceNow. “L’integrazione con AWS risponde esattamente a questa esigenza”.

Dalla teoria alla pratica: agenti AI nei processi core

Accanto all’architettura, l’annuncio introduce casi d’uso concreti basati su agenti AI che operano con logiche end-to-end, mantenendo l’uomo nel loop decisionale.

In ambito sicurezza, ad esempio, un cambiamento nella CMDB può attivare automaticamente un test di penetrazione tramite agenti AWS, arricchito da dati su identità e dispositivi. Il sistema costruisce una valutazione completa del rischio, propone una remediation e la esegue — previo consenso umano — su più livelli.

Nel campo delle IT operations, gli alert generati da Amazon CloudWatch vengono correlati da agenti AIOps e SRE di ServiceNow, che collaborano con agenti DevOps AWS per identificare e risolvere anomalie, spesso prima che si trasformino in incidenti.

Anche il settore telecomunicazioni beneficia di questo approccio: grazie all’integrazione tra Amazon Connect e le soluzioni ServiceNow, gli agenti AI analizzano in tempo reale le interazioni con i clienti, incrociano dati di rete e informazioni di billing, suggerendo azioni correttive e automatizzando la gestione dei ticket.

Sviluppo semplificato e governance integrata

Un ulteriore tassello riguarda gli sviluppatori. Con l’integrazione tra la piattaforma ServiceNow e Kiro, l’IDE agentico di AWS, è ora possibile progettare e distribuire applicazioni e agenti AI direttamente dall’ambiente di sviluppo.

Attraverso il ServiceNow SDK integrato, i team possono creare workflow, configurare applicazioni e sviluppare agenti tramite prompt engineering, senza uscire dall’IDE. Il tutto beneficiando automaticamente delle capacità di governance e sicurezza della piattaforma ServiceNow.

“Le organizzazioni non stanno più sperimentando l’AI, la stanno rendendo operativa”, ha sottolineato Chris Grusz, managing director Technology Partnerships di AWS. “Servono strumenti che portino rapidamente dall’idea all’impatto, mantenendo controllo e affidabilità”.

Verso un’AI enterprise governata

L’evoluzione annunciata da ServiceNow e AWS riflette un passaggio chiave: dall’adozione frammentata alla gestione strutturata dell’intelligenza artificiale. Governance, orchestrazione e integrazione diventano elementi centrali per trasformare l’AI in un asset realmente strategico.

Il superamento del miliardo di dollari su AWS Marketplace è quindi solo un indicatore di un trend più ampio: le aziende stanno scegliendo piattaforme in grado di coniugare innovazione e controllo, accelerando il percorso verso un’AI pienamente integrata nei processi di business.