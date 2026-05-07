SAS compie 50 anni: la fiducia al centro, l’IA nel futuro

Da 50 anni, SAS dimostra che quando un’azienda investe nelle persone, mette i clienti al centro e innova con uno scopo chiaro, la fiducia viene di conseguenza. È questa la filosofia che ha guidato SAS dalle origini nella ricerca accademica e fino al suo attuale ruolo di player globale nei dati e nell’intelligenza artificiale.

In una lettera ai dipendenti del 1985, il cofondatore e CEO di SAS Jim Goodnight scriveva: “I nostri utenti sono al vertice di qualsiasi organigramma SAS. In ogni conversazione, in ogni lettera, in ogni contatto con chi utilizza SAS, tenete presente che sono loro alla guida di questa azienda”.

Questa mentalità “customer-first”, insieme alla convinzione di Goodnight che dipendenti felici generino clienti felici, ha plasmato la cultura di SAS e alimentato cinque decenni di innovazione, mantenendo al contempo l’azienda senza debiti.

Con uno sviluppo iniziale avviato negli anni Sessanta e la costituzione della società nel 1976, oggi SAS aiuta organizzazioni di settore e governi in tutto il mondo ad applicare analytics avanzati, IA e data management a decisioni complesse. Dal miglioramento dei servizi ai cittadini ai progressi nella sanità, dal rafforzamento dei sistemi finanziari all’accelerazione della ricerca scientifica, SAS è diventata un partner di fiducia per oltre 50.000 clienti in più di 150 Paesi, tra cui molte delle aziende presenti nella classifica Fortune 100.

Nel celebrare il 50° anniversario, l’eredità dell’innovazione di SAS continua a ricevere riconoscimenti. Goodnight è stato recentemente inserito nella classifica Forbes Innovator 250, che premia i leader capaci di portare sul mercato idee trasformative e di influenzare interi settori. Un riconoscimento che riflette la sua visione duratura e l’impatto collettivo dei dipendenti SAS nell’arco di cinque decenni.

“Fin dall’inizio, il nostro obiettivo era semplice: aiutare le persone a prendere decisioni migliori e affidabili”, ha dichiarato Goodnight. “La tecnologia è cambiata drasticamente negli ultimi 50 anni, ma il nostro impegno verso fiducia, responsabilità e rispetto per le persone no. Questi principi continueranno a guidare SAS mentre aiutiamo i clienti a prosperare nella prossima era dei dati e dell’IA”.

Una cultura progettata per innovare

Molto prima che cultura aziendale ed equilibrio tra vita e lavoro diventassero temi diffusi, SAS li aveva già integrati nel proprio modello operativo. Guidata dalla convinzione fondante di Goodnight secondo cui “se tratti le persone come se potessero fare la differenza, la faranno”, SAS è stata pioniera di programmi “employee-first” pensati per rimuovere gli ostacoli quotidiani a produttività e creatività.

Dai servizi di assistenza all’infanzia in sede, alle opportunità di formazione lungo tutta la carriera, fino a strutture complete e gratuite per salute e benessere, SAS ha dimostrato che investire nelle persone alimenta innovazione, fidelizzazione e successo di lungo periodo.

“Jim Goodnight aveva colto una verità essenziale: se ti prendi cura dei dipendenti, loro si prenderanno cura dei clienti; i clienti torneranno e l’azienda sarà profittevole. SAS non ha seguito le tendenze sulla cultura del lavoro, ma le ha definite”, ha dichiarato Jeffrey Pfeffer, autore e Professore di Organizational Behavior presso la Stanford University Graduate School of Business, che ha scritto un case study molto diffuso sulla cultura aziendale dell’azienda. “SAS ha fondamenta solide perché ha sempre considerato il benessere umano, e tutti abbiamo bisogno di più umanità”.

Un ponte tra i primi e i prossimi 50 anni

Il 50° anniversario di SAS arriva in un momento decisivo, mentre le organizzazioni affrontano opportunità e discontinuità profonde legate all’IA.

Oggi, SAS offre una piattaforma unificata per dati e IA tramite SAS Viya, che, abbinata a un approccio orientato ai settori, aiuta le organizzazioni a sviluppare, distribuire e governare l’IA con trasparenza e supervisione umana. L’anniversario rappresenta un ponte tra passato e futuro, collegando i principi che hanno costruito fiducia nel tempo con le innovazioni che stanno definendo ciò che verrà.

“La prossima era dell’innovazione apparterrà alle aziende capaci di combinare un’IA potente con governance, trasparenza e accountability”, ha dichiarato Bryan Harris, Chief Technology Officer di SAS. “È esattamente su questo che SAS sta concentrando i propri sforzi”.

A SAS Innovate, la principale conferenza di SAS su dati e IA, l’azienda presenta progressi in ambiti come governance dell’intelligenza artificiale, sistemi agentici, digital twin e IA quantistica, mantenendo l’attenzione sull’innovazione responsabile e su risultati concreti nel mondo reale.

“Poche aziende tecnologiche possono vantare, con credibilità, 50 anni di rilevanza continua”, ha dichiarato Andy Hayler, CEO della società di analisi The Information Difference. “SAS ha mantenuto questa importanza evolvendo costantemente la propria tecnologia e conservando una base clienti insolitamente fedele. Una qualità particolarmente significativa quando le organizzazioni scalano le iniziative di IA, le quali dipendono fortemente da dati affidabili”.

Un documentario racconta il percorso di SAS e la visione sul futuro

Nell’ambito delle celebrazioni, SAS ha pubblicato un nuovo documentario che ripercorre il viaggio dell’azienda: da progetto di ricerca universitario a leader globale nei dati e nell’IA. Con contributi di dipendenti, rappresentanti del mondo accademico ed esperti di settore, il documentario mostra come SAS abbia contribuito a plasmare l’industry dell’analytics, costruendo al contempo una cultura aziendale di livello mondiale, e perché la fiducia resti essenziale mentre l’intelligenza artificiale ridefinisce società e business.

Formare le generazioni attraverso l’educazione

Nata in ambito accademico presso la North Carolina State University, SAS ha sempre sostenuto l’educazione come pilastro della propria missione filantropica. Oggi l’azienda collabora con oltre 300 college e università nel mondo e ha contribuito a creare, nel 2007 presso NC State University, il primo Master of Science in Analytics al mondo: un modello poi replicato a livello globale per ampliare l’accesso alla formazione in data science.

Attraverso software gratuiti o a basso costo, risorse digitali di apprendimento e formazione, e nuove iniziative per supportare alfabetizzazione su dati e IA, SAS aiuta persone e organizzazioni a costruire competenze per un’economia guidata dall’intelligenza artificiale. Questi investimenti puntano a preparare la prossima generazione a progettare, utilizzare e gestire l’IA in modo responsabile anche nei prossimi 50 anni.

La prossima era

Guardando al futuro, SAS resta focalizzata sull’aiutare le organizzazioni a gestire la prossima ondata di trasformazione guidata dall’IA, restando ancorata agli stessi principi che hanno guidato l’azienda per 50 anni.

“Il mondo sta entrando in una nuova era di dati e intelligenza artificiale. La nostra missione resta la stessa di quando abbiamo iniziato”, ha dichiarato Goodnight. “Aiutare le persone a prendere decisioni migliori e di cui ci si possa fidare”.

L’annuncio è stato presentato a SAS Innovate, la conferenza globale dell’azienda dedicata ai dati e all’IA.