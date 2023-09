OVHcloud aggiorna il suo portfolio di web hosting

OVHcloud, specialista europeo del Cloud, annuncia un nuovo aggiornamento del suo portfolio di web hosting all-in-one che garantisce ai clienti migliori prestazioni, aggiungendo il livello “STARTER” per i nuovi utenti che usufruiscono di questa offerta. OVHcloud, che gestisce milioni di siti web nella sua infrastruttura e vanta un’esperienza decennale, ha migliorato il proprio portfolio di web hosting per fornire ai clienti maggiori risorse per accelerare le prestazioni dei loro siti web.

Al medesimo costo della precedente offerta, sia i clienti nuovi sia quelli preesistenti, possono usufruire di CPU e RAM più efficienti. Da oggi gli utenti che acquisteranno i nuovi servizi di web hosting potranno avvalersi dell’archiviazione SSD con tempi di accesso ai dati più rapidi. Infine, la maggior parte dei clienti potrà anche trarre vantaggio dai database di dimensioni superiori, funzionali a supportare una crescita rapida.

OVHcloud introduce anche un nuovo piano “STARTER” pensato per un pubblico che non possiede specifiche competenze tecnologiche, che include l’installazione automatica di WordPress e una serie di risorse aggiuntive tra cui 1 GB di spazio su disco, 2 indirizzi e-mail, il certificato SSL e un nome a dominio gratuito per il primo anno. Tutto ciò consente agli utenti di accelerare i propri progetti web senza dover gestire direttamente la configurazione tecnica. Questo piano è disponibile a partire da 0,99 EUR al mese ed è rivolto a coloro che intendono avviare i propri progetti web.

Oltre a offerte altamente flessibili e a un set completo di servizi, OVHcloud aggiorna anche i suoi pacchetti di domini. Registrando un dominio su OVHcloud, i clienti riceveranno inoltre 100 MB di spazio su disco (invece di 10 MB), un indirizzo e-mail gratuito e la sicurezza DNSSEC.

Il primo passo del progetto, sviluppato per offrire migliori prestazioni alle infrastrutture di web hosting condiviso, consiste nell’offrire web hosting a supporto dei clienti che puntano ad avviare i loro progetti sul web in modo rapido e semplice, con la possibilità di operare in base alle loro esigenze.

Il portfolio web hosting di OVHcloud offre un’ampia gamma di pacchetti per supportare tutte le esigenze legate al traffico web e le abilità degli utenti, indipendentemente dal loro grado di competenze tecniche.

Disponibilità

Le nuove offerte di web hosting sono disponibili da subito e accessibili ai nuovi clienti in tutto il mondo. I clienti esistenti usufruiranno automaticamente delle nuove prestazioni di CPU e RAM nel loro pacchetto di web hosting, senza subire variazioni di costo. Questo aggiornamento conferma l’impegno di OVHcloud nella creazione di valore attraverso l’innovazione costante e il miglioramento delle prestazioni.