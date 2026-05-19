Cloud e Cybersecurity: IT Solution presenta le opportunità del bando MIMIT per PMI e studi professionali

La trasformazione digitale rappresenta oggi una delle principali sfide per imprese e studi professionali. In questo contesto, sicurezza informatica, protezione dei dati e infrastrutture cloud assumono un ruolo sempre più strategico per garantire continuità operativa, efficienza e competitività.

Proprio per approfondire questi temi e presentare le opportunità offerte dal bando MIMIT dedicato a cloud computing e cybersecurity, IT Solution organizza un incontro informativo rivolto a PMI e studi professionali del territorio.

L’appuntamento si terrà venerdì 29 maggio alle ore 16:30 presso la sede di IT Solution in Via L. Einaudi 11, AREA TOSI, a Rovigo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un momento concreto di aggiornamento e confronto su tematiche oggi centrali per il mondo imprenditoriale. Sempre più aziende, infatti, stanno affrontando percorsi di digitalizzazione che richiedono strumenti adeguati per la protezione dei dati, la gestione sicura delle informazioni e il miglioramento delle infrastrutture IT.

Durante l’incontro verranno illustrati i principali contenuti del bando MIMIT, con particolare attenzione alle opportunità applicabili alle PMI e agli studi professionali. Saranno approfonditi gli ambiti di intervento finanziabili, tra cui:

servizi cloud;

cybersecurity;

protezione dei dati;

potenziamento dell’infrastruttura informatica aziendale.

L’evento rappresenterà inoltre un’importante occasione per chiarire dubbi operativi, confrontarsi sulle esigenze delle aziende e comprendere come accedere in modo efficace alle misure disponibili.

Con questa iniziativa, IT Solution conferma il proprio impegno nell’accompagnare le imprese del territorio nei processi di innovazione tecnologica e sicurezza digitale, offrendo supporto e consulenza su strumenti sempre più determinanti per la crescita aziendale.

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa conferma organizzativa