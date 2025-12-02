RecardQ8: un sistema di pagamento digitale facile e intuitivo

La trasformazione digitale ha ormai coinvolto diversi ambiti e, tra questi, anche i sistemi e le modalità di gestione della mobilità. Nello specifico, imprese e titolari di partita IVA possono avere a loro disposizione strumenti in grado di semplificare l’attività di gestione della propria flotta, piccola o grande, di veicoli commerciali. Una delle soluzioni sul mercato è rappresentata da RecardQ8: un sistema di pagamento digitale sicuro e completo per la gestione dei rifornimenti. Vediamo come funziona.

RecardQ8 a disposizione di imprese e privati professionisti

Q8 va incontro ai bisogni di aziende e professionisti titolari di partita IVA proponendo strumenti innovativi e funzionali alla gestione del rifornimento della propria flotta di veicoli: CartissimaQ8 e RecardQ8.

In particolare, RecardQ8 è il sistema digitale, sicuro e completo pensato per gestire i rifornimenti in modo sicuro e veloce con un e-wallet digitale ricaricabile. Come funziona? Una volta attivato il servizio RecardQ8, il cliente può ricaricare il proprio conto elettrico (e-wallet) pagando con carta bancaria, PayPal, bonifico o in contanti presso le stazioni Q8 abilitate. RecardQ8 permette di generare codici di pagamento virtuali in completa autonomia e sicurezza, richiedere una o più carte prepagate e ricaricabili, o ancora attivare strumenti di welfare e incentivazioni.

I vantaggi di chi sceglie RecardQ8

I vantaggi derivanti dall’utilizzo di RecardQ8 sono molteplici a partire dalla flessibilità e sicurezza. I clienti che scelgono di attivare RercardQ8 hanno accesso a un conto cliente elettronico, che permette di gestire i pagamenti in modo estremamente semplice e sicuro, sempre protetti da PIN. La gestione del business è resa semplice ed efficiente grazie al Portale web dedicato e all’App RecardQ8: è possibile creare dei profili per i propri driver, richiedere carte prepagate e ricaricabili, visualizzare le fatture e monitorare le transazioni, e infine richiedere buoni carburante digitali Q8 Ticketfuel per il welfare aziendale o carte prepagate per i programmi di incentivazione. Insomma, un sistema completamente digitalizzato per i rifornimenti di carburante, semplice e sicuro.

Un altro elemento fondamentale che rende RecardQ8 una soluzione efficace è dato dalla capillarità della rete, che può contare su oltre 3.100 stazioni di servizio in Italia.

Cosa offre sistema digitale integrato RecardQ8

Quando un cliente attiva il servizio RecardQ8, ha a propria disposizione diverse soluzioni per il il pagamento e la gestione dei rifornimenti: oltre alla generazione di codici di pagamento elettronici, è possibile richiedere la carta prepagata ricaricabile RecardQ8 Business, la carta RecardQ8 Coupon per i programmi di incentivazione e promozione, infine i buoni carburante digitali Q8 Ticketfuel che sono ideali per i piani di welfare aziendale. Si tratta in tutti i casi di strumenti richiedibili e attivabili da aziende e titolari di partita Iva, che consentono la fatturazione valida ai fini fiscali per il recupero dell’Iva o l’emissione di nota debito fuori campo Iva.

Come funzionano i buoni carburante Q8?

Nell’ambito delle soluzioni di Welfare aziendale, Q8 offre alle imprese una soluzione vantaggiosa: i buoni carburante digitali Q8 Ticketfuel. Per richiederli è sufficiente registrarsi a RecardQ8, ricaricare il proprio wallet tramite i metodi di pagamento disponibili e acquistare i Q8 Ticketfuel dal portale web nel taglio desiderato, da un minimo di 5€ fino a un valore di 520,00€ e una durata di 24 mesi. I buoni carburante digitali Q8 Ticketfuel sono facilmente utilizzabili sulla rete Q8 e Q8easy e presso stazioni di servizio convenzionate. Soffermiamoci ora sulla RecardQ8 Business, la carta carburante che offre una gestione sicura e sostenibile, risultando comoda e di facile utilizzo.

RecardQ8 Business: cos’è e come funziona

RecardQ8 Business è una carta digitale pensata per facilitare la gestione di tutte le operazioni di rifornimento, rendendole più veloci e sicure. Si tratta di uno strumento flessibile e adattabile a qualsiasi esigenza: ogni carta è personalizzabile con una targa o un identificativo personale ed è possibile creare profili driver a cui assegnare la carta, il cui utilizzo è sempre protetto da un codice PIN, per abilitare le transazioni e garantire pagamenti in sicurezza. Con RecardQ8 Business è disponibile periodicamente un riepilogo periodico delle transazioni effettuate, valido ai fini fiscali per il recupero dell’IVA.

Che sia nella versione Business o Coupon, RecardQ8 rappresenta una soluzione sempre sicura, semplice e intuitiva.