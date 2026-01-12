Red Hat estende la sua collaborazione con NVIDIA

Red Hat, fornitore globale di soluzioni open source, ha annunciato una nuova, fondamentale espansione della sua collaborazione con NVIDIA mirata ad allineare le tecnologie open source enterprise alla rapidità dell’evoluzione dell’AI in azienda e ai progressi dell’AI su scala rack. In un mercato in cui si passa sempre più spesso da singoli server a sistemi unificati ad alta densità, Red Hat si propone come punto di partenza per questa trasformazione con Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA, edizione personalizzata della principale piattaforma Linux enterprise al mondo, ottimizzata per la piattaforma NVIDIA Rubin per guidare la futura produzione su Red Hat OpenShift e Red Hat AI.

“Le innovazioni architetturali di NVIDIA hanno reso l’AI un imperativo, dimostrando che sarà lo stack di calcolo a definire il futuro del settore”, afferma Matt Hicks, presidente e CEO di Red Hat. “Per affrontare fin da subito questi profondi cambiamenti, Red Hat e NVIDIA mirano a fornire supporto Day 0 per le più recenti architetture NVIDIA attraverso l’offerta hybrid cloud e AI di Red Hat. Insieme, stiamo alimentando la prossima generazione di AI enterprise attraverso il potere dell’open source”.

“Red Hat ha rivoluzionato l’informatica enterprise con software open source di livello industriale”, dichiara Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “Nell’era dell’AI, l’intero stack di calcolo – dai chip e sistemi al middleware, ai modelli e al ciclo di vita dell’AI – viene reinventato da zero. Insieme, NVIDIA e Red Hat stanno industrializzando l’open source per portare l’AI nelle aziende, a partire dalla piattaforma Vera Rubin”.

Già oggi, molte organizzazioni sono pronte a passare dalla sperimentazione alla produzione con l’AI, utilizzando strategie top-down e toolbox AI centralizzati che incorporano agenti AI e altre innovazioni. Questo cambiamento, tuttavia, richiede uno stack infrastrutturale che garantisca stabilità, alte prestazioni e massima sicurezza dall’architettura sottostante fino al software che opera su di essa. Con la nuova CPU NVIDIA Vera e le avanzate GPU NVIDIA Rubin, la piattaforma NVIDIA è progettata per sostenere una trasformazione massiccia dell’AI agentica e del ragionamento avanzato. Ottimizzando il proprio portfolio hybrid cloud per le innovazioni di NVIDIA a partire dal Day 0, Red Hat consentirà alle organizzazioni di scalare le proprie iniziative di AI con maggiore sicurezza, affidabilità di livello enterprise e un modello operativo coerente in tutto il cloud ibrido.

Una solida base per fabbriche AI gigascale

La piattaforma NVIDIA Vera Rubin introduce innovazioni trasformative, tra cui la CPU Vera -la più efficiente dal punto di vista energetico per le fabbriche AI gigascale -il processore dati BlueField-4 e la soluzione su scala rack NVIDIA Vera Rubin NVL72. Red Hat fornirà supporto Day 0 per la piattaforma NVIDIA Rubin attraverso il portfolio Red Hat AI, che comprende:

Red Hat Enterprise Linux funge da ponte tra questo hardware avanzato e i complessi ecosistemi software necessari per l’AI moderna. Come parte fondamentale del robusto portfolio di soluzioni hybrid cloud di Red Hat, Red Hat Enterprise Linux introdurrà il supporto per NVIDIA Confidential Computing per l’intero ciclo di vita dell’AI. In questo modo, Red Hat fornirà capacità di sicurezza avanzate per GPU, memoria e dati dei modelli, e contemporaneamente permetterà alle organizzazioni di avere una prova crittografica che i carichi di lavoro AI più sensibili sono ampiamente protetti.

Red Hat OpenShift offre ai clienti della piattaforma NVIDIA Rubin un accesso immediato alla principale piattaforma hybrid cloud enterprise del settore, basata su Kubernetes. Al fine di automatizzare l’implementazione, la configurazione e la gestione del ciclo di vita del calcolo accelerato, Red Hat ha aggiunto a OpenShift il supporto per il software infrastrutturale NVIDIA e le librerie NVIDIA CUDA X, offrendo così prestazioni ottimizzate per un’ampia gamma di carichi di lavoro accelerati. Inoltre, il supporto per NVIDIA Bluefield offre networking potenziato, gestione avanzata dei cluster e migliore utilizzo delle risorse attraverso un’esperienza operativa più coerente e di livello aziendale.

Red Hat AI , la piattaforma AI enterprise pronta per la produzione di Red Hat, si integrerà ulteriormente con NVIDIA, espandendo il supporto per l’inferenza distribuita con i modelli open source di NVIDIA su Red Hat AI Inference Server, Red Hat Enterprise Linux AI e Red Hat OpenShift AI. Inoltre, Red Hat e NVIDIA collaboreranno per espandere il supporto oltre la famiglia NVIDIA Nemotron ad altri modelli open di NVIDIA, compresi quelli dedicati alla computer vision, alla robotica e ad altre aree specifiche di business.

Innovazioni AI immediatamente disponibili sulla principale piattaforma enterprise Linux al mondo

Red Hat introduce Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA, nuova edizione della principale piattaforma enterprise Linux al mondo che incorpora gli ultimi progressi della piattaforma NVIDIA per supportare le funzionalità delle più recenti architetture NVIDIA al Day 0 della loro disponibilità, a partire dalla piattaforma NVIDIA Rubin.

Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA rimane completamente allineato con la build principale del sistema operativo. La progressiva integrazione di Red Hat Enterprise Linux con le ottimizzazioni di Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA consentirà ai clienti di passare facilmente alla tradizionale piattaforma Red Hat Enterprise Linux in base alle loro specifiche esigenze di produzione, avendo la certezza della coerenza dei sistemi di produzione sia per livelli di prestazione che per la compatibilità delle applicazioni.

Con questo nuovo focus, Red Hat e NVIDIA offrono ai clienti una piattaforma Linux enterprise pronta all’uso, che supporta pienamente le più recenti innovazioni nell’AI su scala rack, tra cui:

Interoperabilità convalidata: Red Hat Enterprise Linux è un sistema operativo convalidato per i più recenti acceleratori di NVIDIA. Ciò garantisce che le capacità hardware e software operino senza interruzioni per ridurre ogni possibile attrito nell’implementazione.

Gestione semplificata dei driver: le aziende possono accedere ai driver NVIDIA GPU OpenRM convalidati e al toolkit CUDA direttamente attraverso repository di Red Hat Enterprise Linux, semplificando la gestione del ciclo di vita dell’infrastruttura AI.

Postura di sicurezza migliorata: Red Hat Enterprise Linux fornisce una base più solida con funzionalità come SELinux e la gestione proattiva delle vulnerabilità, fondamentali per proteggere i dati sensibili negli ambienti di addestramento e inferenza dell’AI.

Coerenza del cloud ibrido: Che sia on-premise, edge o cloud pubblico, Red Hat Enterprise Linux offre una piattaforma unificata per l’infrastruttura di calcolo accelerata da NVIDIA, riducendo i silos infrastrutturali e abbassando il costo totale di proprietà.

Supporto del più grande ecosistema commerciale open source del settore: Red Hat Enterprise Linux è supportato da un robusto ecosistema di provider software, hardware e cloud per consentire maggiore libertà di scelta e opzioni più ricche negli ambienti hybrid cloud.

Disponibilità

Il supporto di Red Hat Enterprise Linux per la piattaforma NVIDIA Vera Rubin coinciderà con la sua disponibilità generale nella seconda metà del 2026. I clienti potranno accedere ai driver e agli strumenti di integrazione più recenti tramite il Red Hat Customer Portal.