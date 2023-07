Reply è tra i Visionari nel Gartner Magic Quadrant

Reply è stata riconosciuta tra i Visionary nel Gartner “Magic Quadrant for Warehouse Management Systems” del 2023, grazie alla propria completezza di visione e capacità di esecuzione.

Secondo Gartner, “i Visionari devono possedere una strategia coerente, efficace e innovativa in grado di fornire un’offerta differenziata, solida e vincente sul mercato.” Reply è stata nominata tra i Visionari nel Magic Quadrant per i sistemi di gestione del magazzino (WMS) per il quarto anno consecutivo.

Questo risultato conferma il ruolo di leader di Reply nel settore, grazie alla visione innovativa e grazie a soluzioni all’avanguardia, che riflettono la portata sempre più globale dei progetti.

Reply è uno dei primi player ad offrire una piattaforma digitale modulare ed estensibile, 100% cloud native e basata su microservizi, come asset per fornire ai clienti l’adattabilità e la flessibilità necessarie per ottenere un impatto reale nelle loro organizzazioni, in un contesto di cambiamenti legati alle esigenze aziendali e alle nuove tecnologie. La forza della soluzione di Reply risiede nella componibilità, sfruttando servizi business-ready e acceleratori che possono essere integrati insieme in soluzioni precostituite, come LEA Reply WMS, o per creare nuove soluzioni personalizzate in base alle specifiche esigenze del cliente.

Oltre a fornire supporto sui principali processi WMS e su tecnologie all’avanguardia, Reply continua a potenziare le proprie capacità di automazione del magazzino e di robotica, nonché a investire nell’ottimizzazione delle risorse data-driven, sfruttando tecnologie come AI e ML per la visibilità della supply chain ed un processo decisionale proattivo.

Le soluzioni LEA Reply e Click Reply sono in continua evoluzione per permettere di portare il time-to-value e la qualità ad un livello superiore e supportare i clienti in ogni fase del loro processo di trasformazione digitale.

“Siamo entusiasti di essere stati riconosciuti tra i Visionari nel Gartner Magic Quadrant for WMS per il quarto anno consecutivo”, ha dichiarato Enrico Nebuloni, Executive Partner di Reply. “Questo risultato rafforza il valore della nostra visione unica e distintiva e consolida ulteriormente la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi. Riuscendo a soddisfare in modo efficace e tempestivo le diverse esigenze in vari settori e obiettivi aziendali, trasformiamo costantemente le visioni della supply chain dei nostri clienti in realtà”.