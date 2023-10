Riccione diventa capitale dell’Open Source italiana

Sono arrivati in più di 800 da tutta Italia al Palariccione di Riccione. Sono system integrator, fornitori di servizi IT, soluzioni cloud, esperti in telecomunicazioni e centralini VoIP, managed service provider, operatori software house e provider locali. Sono la “Community degli Eroi Digitali” di Nethesis l’azienda informatica pesarese fondata vent’anni fa a Pesaro e oggi, con 30 mila clienti e una rete di cinquecentocinquanta reseller in tutto il Paese e 15 all’estero, maggiore produttrice tricolore di soluzioni ICT business per imprese di ogni tipologia originate da codice Open Source. Ovvero codici e software da fonte aperta (Linux). Una community di cui fanno parte 550 aziende, milleduecento utenti costantemente attivi e collaborativi sulla piattaforma online di Nethesis.

La convention di Riccione, arrivata alla sua quarta edizione, è in programma domani (27 ottobre) e cade in un momento importante della storia Nethesis: il suo ventesimo compleanno. “La scelta su cui siamo nati e cresciuti è stata quella di operare su fonte aperta e non su software proprietari. I valori dell’Open Source permeano la nostra cultura aziendale e la crescita di ognuna delle quaranta persone del nostro staff. Siamo un’azienda orizzontale dove tutti scelgono e decidono insieme dove andare e cosa fare. Domani raccontiamo casi di successo, esperienze, prodotti, tecnologie nuove tendenze dei mercati, con tanti incontri tematici e sessioni di confronto tra tutti i partecipanti. È il frutto di un lavoro collettivo svolto con tutta la comunità – spiegano Cristian Manoni e Filippo Carletti fondatori dell’azienda – Racconteremo la nostra esperienza di Open Company che ha costruito un modello di business sostenibile e vincente, producendo solo software Open Source. L’Open Source è il nostro valore aggiunto, nasce dal concetto stesso di community e dimostra come possa essere chiave di crescita ed espansione per le imprese. Gli oltre ottocento partecipanti sono la dimostrazione concreta di questo concetto”.

Infatti Open Source non è territorio di nerd e “smanettoni”. Percezione sbagliata e ancora troppo diffusa in Italia. La realtà è diversa. I report internazionali dicono che il 70% di software e applicazioni digitali utilizzate ogni giorno nel mondo nascono da codici sviluppati Open. Li usano milioni di persone e d’imprese e sono parte integrante di moltissimi programmi e soluzioni ICT e TLC vedute dalle Company Big Tech. Non a caso, uno dei primi e più autorevoli produttori di soluzioni OP, RedHat, nel 2018 è stata acquisita da IBM per 34 miliardi di dollari.

Al centro del programma di domani a Riccione l’intervista/dialogo condotta sul palco del PalaRiccione dal giornalista di Radio24 Enrico Pagliarini con Cristian Manoni e Filippo Carletti. A tema non solo la storia di Nethesis, ma il punto sugli sviluppi tecnologici, informatici, cybersecurity e AI. Special Guest dell’evento lo scrittore, drammaturgo e youtuber Roberto Mercadini. Laureato in ingegneria elettronica ha lavorato per 10 anni come ingegnere informatico per poi diventare e per sua stessa affermazione “poeta parlante”. Chiusura della convention con cena, serata e festa di compleanno per ottocento, in uno lei luoghi icona di Riccione: il Cocoricò.