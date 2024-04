SAP Executive Summit: l’AI generativa è stata la vera protagonista

Si è tenuta il 12 e 13 aprile nella suggestiva cornice di Villa D’Este a Cernobbio la diciassettesima edizione del SAP Executive Summit, l’evento promosso da SAP e dai suoi Partner che ha coinvolto oltre cento Business Leader delle più importanti aziende e istituzioni italiane.

SAP Executive Summit2024 : “Generiamo futuro. Relevant, Reliable, Responsible

In linea con il titolo “Generiamo futuro. Relevant, Reliable, Responsible” i protagonisti del SAP Executive Summit si sono confrontati sul tema dell’AI generativa e di come questa nuova rivoluzione tecnologica possa offrire un nuovo livello di competitività per il business, attraverso un approccio rilevante, affidabile e responsabile, indagandone anche gli impatti dal punto di vista etico e sociale.

Come esposto al SAP Executive Summit, la diffusione dell’AI generativa ha segnato l’avvio di una nuova era, tra ottimismo, preoccupazione e consapevolezza. L’intelligenza artificiale generativa può trasformare il mondo produttivo e più in generale l’economia e la società come è già accaduto per internet, ma a una velocità ancora maggiore. Le opportunità di aumentare la produttività con l’aiuto dell’AI e di farne un amplificatore dello sviluppo investono qualsiasi settore di mercato, nessuno escluso.

Se, da un lato, rinunciare alla corsa all’AI che si sta profilando o più semplicemente rimanere indietro può rappresentare per un’azienda o organizzazione l’inizio di una progressiva marginalizzazione, d’altra parte mai come oggi è urgente acquisire competenze in quest’ambito per padroneggiare questo strumento e conoscerne gli impatti.

“L’intelligenza artificiale è già una funzionalità centrale e integrata delle applicazioni SAP per il business, utilizzata da decine di migliaia di clienti”, ha dichiarato in apertura del SAP Executive Summit, Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia. “Un’intelligenza che per noi, come ricorda il titolo dell’evento, si basa su 3 pilastri. Responsible perché come leader responsabile abbiamo a cura le implicazioni dal punto di vista etico e della privacy di questa nuova tecnologia, Relevant poiché un’AI efficace deve conoscere il contesto in cui si muove l’azienda e i processi su cui si basa, che siano in area supply chain, finance, customer experience o HR e, infine, Reliable. L’AI, infatti deve dare risposte precise e di qualità. Diventa quindi fondamentale il lavoro che come SAP stiamo facendo e continueremo a fare di addestrare l’AI e offrire casi d’uso di valore per sostenere la crescita dei nostri clienti”.

SAP Innovation Award

Nel corso del SAP Executive Summit, sono stati assegnati i SAP Innovation Award che riconoscono i risultati ottenuti da aziende orientate al futuro che hanno sfruttato le soluzioni SAP per innovare e crescere.

Tra le aziende premiate, Ferrovie dello Stato Italiane – FSTechnology, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane deputata a comprendere, valutare e gestire le esigenze in ambito digital delle Società Clienti per potenziare e supportare l’innovazione digitale, e la casa motociclistica di Borgo Panicale Ducati Motor Holding.

FSTechnology è stata premiata per avere intrapreso un percorso di trasformazione digitale che ha individuato in RISE with SAP e SAP Business Technology Platform gli strumenti per abilitare l’innovazione all’interno del Gruppo Ferrovie e indirizzare una strategia data-driven, valorizzando l’enorme patrimonio informativo disponibile. Attraverso questa iniziativa Ferrovie dello Stato e SAP hanno ulteriormente rafforzato la propria partnership, basata su fiducia, trasparenza e affidabilità.

Ducati Motor Holding ha invece ricevuto il riconoscimento per aver avviato una completa trasformazione digitale dei processi con l’obiettivo di rispondere in modo esaustivo alle richieste dei clienti, vero motore della motivazione e della tensione all’innovazione e all’eccellenza di Ducati. Con RISE with SAP e altre soluzioni SAP questi obiettivi sono stati garantiti attraverso l’evoluzione dei processi strategici e del landscape applicativo business critical.

I Partner platinum della sedicesima edizione del SAP Executive Summit sono stati Accenture, Alight, Amazon Web Services (AWS), Avvale, Capgemini, Deloitte, Engineering Ingegneria Informatica, EY Adivsory, Google Cloud, Hewlett Packard Enterprise, IBM, KPMG, Microsoft, PwC Business Services, Qintesi, Syskoplan Reply. Inoltre, hanno supportato la realizzazione dell’evento in qualità di Partner brand Mashfrog Group e Minsait.