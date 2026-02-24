SAS Data Maker: l’innovazione dei dati sintetici su Microsoft Marketplace

“I dati sintetici generati con precisione e rigorosamente convalidati sono una risorsa indispensabile per modelli IA affidabili. Tuttavia, l’accesso a dati reali di grandi dimensioni e diversificati può essere difficile, date le crescenti preoccupazioni in materia di privacy, le restrizioni legali e gli elevati costi di acquisizione e annotazione dei dati”, ha affermato Kathy Lange, Research Director, AI Software di IDC. “SAS ha fornito una soluzione che non solo affronta queste sfide, ma migliora anche la velocità e la qualità dello sviluppo dell’IA”.