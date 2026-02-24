SAS Data Maker: l’innovazione dei dati sintetici su Microsoft Marketplace

SAS Data Maker, un generatore enterprise di dati sintetici che crea dati statisticamente rappresentativi senza esporre informazioni sensibili o protette da normative, è disponibile su Microsoft Marketplace, la destinazione online unificata dove è possibile acquistare soluzioni cloud, app e agenti per soddisfare le esigenze di business.
SAS Data Maker è caratterizzato da un’architettura aperta ed estensibile e da connettori di livello enterprise che consentono una rapida implementazione e integrazione negli ecosistemi di dati esistenti, combinando al contempo algoritmi e generazione dati in un unico strumento. La soluzione genera dati sintetici che replicano le caratteristiche relazionali, temporali e statistiche dei dati reali senza mettere a rischio le informazioni sensibili e supporta la compliance normativa con la tracciabilità, gli audit e le misure di privacy difendibili.
“I dati sintetici generati con precisione e rigorosamente convalidati sono una risorsa indispensabile per modelli IA affidabili. Tuttavia, l’accesso a dati reali di grandi dimensioni e diversificati può essere difficile, date le crescenti preoccupazioni in materia di privacy, le restrizioni legali e gli elevati costi di acquisizione e annotazione dei dati”, ha affermato Kathy Lange, Research Director, AI Software di IDC. “SAS ha fornito una soluzione che non solo affronta queste sfide, ma migliora anche la velocità e la qualità dello sviluppo dell’IA”.
La differenza dei dati sintetici di SAS
I principali fattori di differenziazione di SAS Data Maker includono:
· Affidabilità e funzionalità di livello enterpriseSAS vanta decenni di competenza nei settori regolamentati, tra cui quello bancario, sanitario e governativo, che possono trarre vantaggio dai dati sintetici. SAS Data Maker fornisce anche data source multitabellari, dati di serie temporali e privacy differenziale per supportare i requisiti dei dati sintetici a livello enterprise.
· Interfaccia no-code: SAS Data Maker offre un’interfaccia grafica utente (GUI) intuitiva per gli utenti business, contribuendo a democratizzare i dati sintetici e consentendo una più ampia operatività aziendale.
· Tool integrati per la qualità e la valutazione dei dati: gli strumenti built-in di SAS Data Maker supportano una varietà di metodi di generazione e valutano la qualità dei dati sintetici utilizzando metriche visive, garantendo la fedeltà statistica ai data set reali..
· Tecnologie di miglioramento della privacy (PET): grazie alle funzionalità PET, gli utenti possono sfruttare i dati sintetici come se fossero dati reali senza modificare i flussi di lavoro esistenti, scambiando senza soluzione di continuità dati reali/sintetici all’interno e all’esterno delle pipeline.
Nel novembre del 2024, SAS ha acquisito le principali risorse software di Hazy, azienda pioniera e leader nella tecnologia dei dati sintetici. L’integrazione della tecnologia Hazy in SAS Data Maker fornisce alle organizzazioni funzionalità avanzate di generazione di dati sintetici e offre la possibilità di sfruttare i dati in modo sicuro ed efficace, consentendo agli utenti di sperimentare e modellare scenari che prima erano irraggiungibili.
Accelerare il time-to-value degli investimenti in dati e IA
La disponibilità sul mercato di SAS Data Maker segue un periodo di anteprima durante il quale clienti di diversi settori, tra cui sanità, servizi finanziari e pubblica amministrazione, hanno verificato la capacità del prodotto di simulare complessi scenari di dati, colmare le lacune nei dati di addestramento e supportare lo sviluppo di modelli affidabili. Il feedback di questi primi utenti ha contribuito a plasmare il prodotto finale, soddisfacendo esigenze reali di data scientist, analisti e sviluppatori.
Le organizzazioni globali che hanno provato in anteprima SAS Data Maker hanno riportato effetti misurabili. Ad esempio:
· Un’azienda europea di telecomunicazioni è stata in grado di ridurre i tempi di accesso ai dati da settimane a minuti, consentendo un modello predittivo di customer churn più aggiornato e contribuendo a migliorare la fidelizzazione dei clienti.
· La generazione di dati sintetici ha colmato un data gap per una società di servizi finanziari del Regno Unito, consentendo la formazione di modelli di valutazione del merito creditizio. Il risultato è stato un miglioramento del 28% nella precisione del modello facilitando il machine learning, a sostegno di una potenziale riduzione delle perdite.
· Per un provider di assistenza sanitaria statunitense, SAS Data Maker ha fornito una piattaforma sicura per simulare il comportamento e gli esiti dei pazienti, testare i piani di trattamento e scegliere percorsi di cura ottimali. La soluzione ha ridotto i rischi per la privacy dei clienti e ha consentito ai pazienti di beneficiare della ricerca data-driven.
SAS Data Maker è disponibile su Microsoft Marketplace, ma sono previsti ulteriori provider cloud supportati e l’integrazione in SAS Viya, piattaforma cloud-native end-to-end per dati e IA dedicata alla preparazione dei dati, allo sviluppo di modelli e alla distribuzione.