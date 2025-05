SAS Viya si aggiorna per una produttività senza precedenti

Automazione, Intelligenza Artificiale (AI), GenAI e dati sintetici sono, in sintesi, le novità introdotte da SAS, leader nel settore dei dati e dell’intelligenza artificiale, nella piattaforma SAS Viya. L’obiettivo di questi aggiornamenti è scalare e stimolare la produttività umana e i processi decisionali.

“SAS sta evolvendo la sua strategia e il suo portafoglio per abbracciare un ecosistema più ampio di user persona, preferenze e tecnologie all’interno dello stack tecnologico di intelligenza artificiale di un’azienda”, ha affermato Kathy Lange, research director for AI Software in IDC. “SAS continua a sviluppare offerte che semplificano e automatizzano il ciclo di vita dell’AI e che consentono alle organizzazioni di prendere decisioni aziendali migliori e in modo più rapido”.

Le nuove funzionalità di SAS Viya

Le ultime e imminenti novità della piattaforma includono:

SAS Data Maker – Introdotto tramite anteprima privata lo scorso anno, il generatore affidabile di dati sintetici di SAS aiuta le organizzazioni ad affrontare le sfide relative alla privacy e alla scarsità dei dati, semplificando al contempo i processi e ottimizzando l’uso delle risorse. Accelerato dalla recente acquisizione da parte di SAS delle principali risorse software di Hazy, pioniere dei dati sintetici, la disponibilità generale di SAS Data Maker è prevista per il terzo trimestre 2025.

SAS Viya Intelligent Decisioning – Disponibile ora, SAS Viya Intelligent Decisioning semplifica la creazione e l'implementazione di agenti AI intelligenti bilanciando in modo efficace l'autonomia dell'intelligenza artificiale con il coinvolgimento umano per garantire il livello ottimale di supervisione in funzione della complessità delle attività, del rischio e degli obiettivi aziendali.

SAS Managed Cloud Services: SAS Viya Essentials – Un'offerta di Managed Cloud Services con prodotti SAS Viya selezionati, SAS Managed Cloud Services: SAS Viya Essentials è stata lanciata all'inizio del 2025. Attualmente rivolta alle piccole e medie imprese, SAS Managed Cloud Services: Viya Essentials riduce la barriera di ingresso, offrendo SAS Viya come un servizio gestito in hosting, di dimensioni ridotte e pronto all'uso.

SAS Viya Copilot – Un assistente conversazionale basato sull'AI integrato direttamente nella piattaforma, che offre a sviluppatori, data scientist e utenti business un potente assistente personale che accelera le attività analitiche, aziendali e di settore. SAS Viya Copilot è attualmente disponibile tramite anteprima privata e solo su invito, con il rilascio della disponibilità a livello generale prevista per il terzo trimestre 2025. Le caratteristiche principali dell'offerta iniziale di Copilot includono lo sviluppo di modelli basati sull'AI e l'assistenza di codice per gli utenti SAS. Basato su Azure AI Services, Copilot rappresenta un successo rilevante della partnership tra SAS e Microsoft.

SAS Viya Workbench – Rilasciato nel 2024, SAS Viya Workbench è un ambiente di sviluppo cloud-based appositamente progettato per sviluppatori, data scientist e data modeler, che consente di aumentare in modo significativo la velocità, semplificando la gestione dei dati, l'analisi e lo sviluppo di modelli utilizzando codici SAS o Python, tramite Visual Studio Code o Jupyter Notebook. Le novità del 2025 sono il supporto del codice R, SAS Enterprise Guide come ambiente di sviluppo integrato (IDE) opzionale e l'estensione della disponibilità iniziale su AWS Marketplace a Microsoft Azure Marketplace.

Produttività senza precedenti e risultati affidabili con SAS Viya

SAS sta superando l’hype sull’AI e la GenAI per offrire funzionalità reali che guidano risultati concreti con SAS Viya, una piattaforma end-to-end per dati e AI che consente a persone a tutti i livelli di competenza di partecipare al processo analitico.

Con la piattaforma SAS Viya, gli utenti possono scegliere se sviluppare soluzioni di AI in autonomia, sfruttando strumenti completi e integrati, oppure adottare soluzioni AI preconfigurate. In entrambi i casi, l’obiettivo è lo stesso: aumentare la scalabilità e la produttività per migliorare il processo decisionale e accelerare il time-to-value. Sviluppatori, data scientist, professionisti IT e analisti aziendali possono collaborare senza problemi all’interno dell’ecosistema SAS Viya durante tutto il ciclo di vita dei dati e dell’AI per prendere decisioni consapevoli. La piattaforma accelera la produttività in diversi settori di mercato e contesti normativi, offrendo un chiaro vantaggio alle organizzazioni, in particolare ai CIO e ai leader IT.

Uno studio sulla produttività dell’AI di Futurum Group del 2024 ha rivelato che SAS Viya aiuta gli utenti ad accelerare il ciclo di vita dell’AI, consentendo loro di raccogliere dati, costruire modelli e implementare decisioni a una velocità che è 4,6 volte superiore rispetto ai competitor selezionati, favorendo l’innovazione, l’accelerazione del processo decisionale e la crescita dei ricavi.

“L’attuale contesto economico e il ritmo incalzante dell’innovazione in ambito AI possono risultare intensi e travolgenti”, ha affermato Bryan Harris, Chief Technology Officer di SAS. “Il nostro obiettivo è fornire le potenzialità avanzate di AI che aiutino le organizzazioni a orientarsi tra hype e cambiamenti, per superare le sfide più complesse e ottenere un vantaggio decisionale”.

Dati e AI per proteggere l’ambiente su scala globale

La potenza della piattaforma di SAS va oltre il miglioramento dei risultati aziendali, contribuendo anche a rafforzare gli sforzi di conservazione a livello globale. Fathom Science, una start-up tecnologica che crea digital twins dell’oceano, si è affidata a SAS Viya per affrontare un problema complesso che vede un’insolita combinazione di dati oceanici, intelligenza artificiale e una specie in pericolo di estinzione.

Per convalidare il modello all’avanguardia di previsione della posizione delle balene, che aiuta a impedire le collisioni tra navi e balene franche nordatlantiche in grave pericolo di estinzione, Fathom Science ha utilizzato SAS Data Maker per creare dati sintetici con le caratteristiche dei dati reali delle rotte marittime espandendoli fino a 500.000 data point. Con i dati a disposizione, ha impiegato SAS Viya Workbench per sviluppare modelli in grado di calcolare la probabilità della distanza delle balene dalla costa. Il risultato? Fathom Science ha ottenuto la validazione sia statistica, sia di machine learning del suo modello predittivo.