SentinelOne potenzia le difese informatiche dell’India

SentinelOne, fornitore di una piattaforma di cybersecurity con capacità di autonomous response, sta ampliando le proprie attività in India. L’azienda ha recentemente inaugurato un Virtual Data Center a Mumbai che consentirà a un numero sempre maggiore di aziende locali di proteggere il proprio business dagli attacchi informatici in modo semplice e conforme alle normative.

“I cybercriminali continuano a muoversi sempre più velocemente e le aziende devono stare al passo ancor più rapidamente per contrastare le loro operazioni”, ha dichiarato Diwa Dayal, Managing Director, India e SAARC di SentinelOne. “In SentinelOne siamo ben consci dei severi requisiti di reporting che le organizzazioni indiane devono soddisfare e, con l’inaugurazione del nuovo data center, siamo in una posizione unica per supportarle”.

Gli attacchi informatici sono in aumento e nessun settore può dirsi immune. Tuttavia, alcuni sono più vulnerabili di altri. Grazie a SentinelOne, le banche, i servizi finanziari, la sanità, la pubblica amministrazione e altre organizzazioni che necessitano riservatezza dei dati e di privacy possono sfruttare la protezione basata sull’AI per mantenere al sicuro le risorse.

La piattaforma Singularity di SentinelOne è una soluzione integrata che combina protezione degli endpoint, sicurezza in cloud, rilevamento e risposta alle minacce alle identità oltre all’acquisizione e analisi di dati, in un’unica console. Utilizzando un back end nativo e il data lake di sicurezza più performante del settore, la soluzione offre la completa sincronizzazione e sovranità dei dati con un Point-of-Presence (PoP) AWS con sede in India. Quella di SentinelOne è anche la prima soluzione XDR open disponibile in India che offre una completa delocalizzazione e sovranità dei dati. Il data center cloud di Mumbai, ospitato da AWS, partner strategico di SentinelOne, fornirà un accesso diretto e ad alte prestazioni alla piattaforma Singularity, consentendo alle organizzazioni di conservare i propri log entro i confini indiani.

“La sfida di SentinelOne è quella di contrastare qualsiasi attacco, ogni secondo, ogni giorno”, ha proseguito Dayal. “Il nuovo data center testimonia il nostro impegno nei confronti dell’India e nel mantenere infrastrutture e cittadini al sicuro in un contesto di minacce in continua evoluzione”.

Le principali aziende indiane, tra cui Dhanuka e Sir Ganga Ram Hospital, utilizzano la piattaforma SentinelOne per migliorare la postura di sicurezza e mantenere al sicuro le infrastrutture critiche su cui tutto il Paese fa affidamento. A loro si aggiungono oltre 10.000 clienti, tra cui aziende di Fortune 10, Fortune 500, Global 2000 e governi di tutto il mondo.