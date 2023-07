Dhanuka Agritech: la protezione di SentinelOne per il colosso indiano dell’agroalimentare

Poche cose sono più importanti del garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare mondiale e, grazie a SentinelOne, fornitore di una piattaforma di cybersecurity con capacità di autonomous response, Dhanuka Agritech Limited sta riuscendo in questo proposito. L’azienda agroalimentare più importante dell’India ha comunicato di aver implementato la piattaforma leader nella cybersecurity di SentinelOne per difendersi dalle minacce informatiche in tutta la filiera della propria Supply Chain riuscendo a garantire la sicurezza alimentare nazionale.

“Lo scenario informatico è in rapida evoluzione e gli attacchi stanno diventando sempre più diffusi e pericolosi”, ha dichiarato Kapil Mehrotra, CTO di Dhanuka Agritech. “Con una catena di approvvigionamento ampia e articolata, il settore agroalimentare è ancora più vulnerabile. Grazie a SentinelOne, le aziende possono proteggere gli endpoint di ogni singolo collegamento e mantenere al sicuro una delle infrastrutture più critiche a livello mondiale”.

Proteggere le infrastrutture critiche

Tra le principali aziende agrochimiche indiane, Dhanuka, gestisce tre impianti di produzione, 39 magazzini e si affida a 6.500 distributori e 75.000 rivenditori per far arrivare i suoi prodotti nelle mani degli agricoltori che nutrono la numerosa popolazione del Paese.

“La nostra presenza digitale è significativa e le minacce possono provenire da qualsiasi punto: la rete, l’endpoint, il server o qualsiasi accesso USB autorizzato a chiunque”, ha proseguito Mehrotra.

Utilizzando la piattaforma Singularity di SentinelOne, Dhanuka riesce a proteggersi e a migliorare la propria sicurezza.

Ampliare il livello di protezione

Singularity Platform di SentinelOne è una potente piattaforma con capacità di autonomous response che permette alle imprese di migliorare le proprie capacità di rilevamento e risposta agli endpoint grazie a visibilità, protezione e risposta end-to-end. Utilizzando la piattaforma di SentinelOne, i team di sicurezza possono:

Visualizzare : migliorando la visibilità in ogni angolo dell’azienda.

: migliorando la visibilità in ogni angolo dell’azienda. Proteggere : sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale per proteggere l’azienda, compresi endpoint, identità, dati e cloud.

: sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale per proteggere l’azienda, compresi endpoint, identità, dati e cloud. Risolvere: automatizzando la risposta in tutto l’ecosistema di sicurezza connesso.

Un continuo miglioramento per Dhanuka

“Quella della sicurezza è una cultura che deve essere costantemente migliorata”, ha evidenziato Mehrotra. “Aggiungendo la sicurezza basata su AI di SentinelOne al mix delle nostre capacità, possiamo rilevare, rispondere e rimediare alle minacce con una velocità e un’efficienza mai viste prima e tenere al sicuro il nostro intero ecosistema”.

Agire per il bene comune

L’azienda può anche portare avanti la propria missione di trasformare l’India attraverso l’agricoltura. “Dhanuka ha sempre adottato nuove tecnologie per fornire soluzioni e servizi avanzati di protezione delle produzioni agricole”, ha evidenziato Mehrotra. ” Grazie a SentinelOne, non solo possiamo mantenere le nostre operazioni al sicuro dalle minacce informatiche e accelerare la nostra crescita, ma riusciamo anche estendere i benefici della migliore tecnologia sul mercato alla comunità agricola indiana e a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare della nostra nazione”.