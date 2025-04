ServiceNow potenzia l’offerta CRM

ServiceNow, la piattaforma AI per la business transformation, ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Logik.ai, leader del settore con una soluzione CPQ (Configure, Price, Quote) moderna, basata sull’intelligenza artificiale e componibile. Le funzionalità di Logik.ai per le vendite e il commercio amplieranno l’offerta CRM di ServiceNow e consentiranno alle organizzazioni focalizzate sulle vendite di chiudere le trattative più rapidamente, aumentare i livelli di produttività e ottenere una maggiore efficienza. L’acquisizione accelererà lo slancio di ServiceNow nel Sales and Order Management (SOM), il processo critico che governa il ciclo di vita commerciale e che comprende la gestione delle opportunità, la quotazione e inserimento degli ordini, l’evasione e la consegna, i rinnovi e le espansioni.

In ogni settore le aziende devono far fronte a processi di vendita inefficaci a causa di configurazioni di prodotto complesse, incoerenze di prezzi e preventivi manuali soggetti a errori. I team di vendita sprecano tempo prezioso sfogliando fogli di calcolo, modelli di prezzo obsoleti e workflow di approvazione disconnessi, con conseguenti ritardi nelle trattative, perdita di opportunità di guadagno e clienti scontenti. Questo è particolarmente evidente in settori come quello manifatturiero, dell’alta tecnologia e della vendita di dispositivi medici, dove la complessità di prodotti e servizi richiede estrema precisione e agilità.

Logik.ai integra l’intelligenza artificiale nella sua moderna soluzione CPQ per accelerare l’intero ciclo di gestione delle transazioni attraverso un motore di regole avanzato che garantisce velocità, semplicità e scalabilità, offrendo allo stesso tempo un’esperienza di livello consumer sia per i venditori sia per gli acquirenti. ServiceNow CRM e Industry Workflows, insieme alle migliori funzionalità di Logik.ai per la vendita basata sull’intelligenza artificiale, consentiranno di raggiungere nuovi livelli di prestazioni nelle vendite e nel commercio.