Sicurezza e trasparenza: l’app SMART e la lotta alla ludopatia nei casinò AAMS

Il mondo del gioco d’azzardo si conferma in grande crescita, anche grazie all’aumento del numero di slot AAMS disponibili sul mercato. A questo aumento però vi è sempre il rischio che corrisponda una crescita della dipendenza dal gioco.

Promuovere un gioco responsabile

Mai come nell’era digitale è divenuto centrale sensibilizzare gli utenti sulle possibili ripercussioni dei casinò AAMS se vissuti con eccessivo trasporto e come una malattia. Il gambling è e deve rimanere un gioco e questo gioco deve essere un gioco responsabile.

Fortunatamente, i casinò autorizzati AAMS sono più che attenti alla salute dei propri utenti e cercano in ogni modo di favorire un’esperienza di gioco responsabile quanto più vera ed autentica possibile.

Per tutti questi motivi, sono stati proprio i casino online AAMS ADM a richiedere un maggior controllo dei giocatori e una maggiore attenzione verso le necessità di ognuno di loro.

Controllo dei giocatori e normative

Questa premura si è concretizzata, circa 6 anni fa, nella promulgazione della legge 145 del 30 dicembre 2018.

In tale occasione è stato stabilito che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si impegni a mettere a disposizione della cittadinanza e degli enti locali un applicativo informatico che monitori gli orari di funzionamento delle slot machine fisiche (VLT).

Questo per rendere effettive le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura degli esercenti e verificare il loro effettivo rispetto. Chiunque non rispetterà tali orari sarà passibile di sanzioni.

Cosa significa tutto questo in termini più semplici? In poche parole, lo Stato italiano – con il fondamentale contributo di SOGEI – ha realizzato un sistema di monitoraggio territoriale interamente dedicato al gioco d’azzardo.

Cos’è SMART?

Questo sistema, noto con l’acronimo SMART (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale e del gioco fisico), è oggi disponibile per l’ADM, la Guardia di Finanza e le amministrazioni locali.

All’interno del sistema sono censiti i giochi da tavolo, il video poker e tutte le altre offerte che possono riguardare il mondo del gambling fisico. Le informazioni disponibili riguardano i volumi di gioco e i differenti punti vendita presenti, con i relativi orari di apertura e chiusura.

L’obiettivo di SMART è quello di combattere la ludopatia, specie quella legata ai giochi fisici (esclusi i giochi di carte). Un monitoraggio costante consente di prevenire gli eccessi e di verificare l’effettiva e corretta applicazione delle normative regionali e nazionali in materia.

Limitazioni del sistema SMART

Pur rappresentando un ottimo strumento, SMART è ancora un sistema insufficiente per mappare l’attività degli utenti nel mondo del gambling. Questo perché, come avrete notato, in tutto questo discorso vi è un grande assente: il mondo dei casino online legali.

I casino online italiani, non sono normati sulla base di orari di apertura od altro e sono più difficili da ingabbiare in leggi che ne determinino il monitoraggio e il controllo.

Crescita dei casinò online e tecnologie avanzate

Inoltre, i giocatori si stanno spostando sempre di più verso i migliori casino online in virtù della loro rapidità, sicurezza ed affidabilità. Tutti questi fattori, non a caso, portano le più grandi software house del mondo ad investire grandi somme di denaro nei titoli destinati ai casino online legali.

Come si è potuto osservare a più riprese, il gioco digitale vanta una serie di caratteristiche uniche che lo rendono straordinariamente apprezzato come i bonus online, le diverse modalità di gioco, i free spin e tanto altro.

In ultimo, i giochi live sono riusciti quasi a superare l’ultima barriera esistente tra il gioco digitale e quello fisico: l’esperienza di gioco.

Conclusioni

Chiariamoci immediatamente, l’esperienza del casinò in presenza rimane impossibile da replicare ma i casinò live hanno fornito una validissima alternativa al gioco in presenza, grazie anche all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia in grado di trasportare l’utente al centro del tavolo grazie a collegamenti video in hd, streaming del gioco e croupier in carne ed ossa.

Per tutti questi motivi, risulta evidente che la piattaforma SMART abbia rappresentato un ottimo passo in avanti verso il contrasto alla ludopatia e la tutela del giocatore ma non sia ancora sufficiente per dare supporto a quelle migliaia di persone che oggi si divertono e scommettono sulle piattaforme online.

Rimane un segnale positivo da parte dello stato che intende fornire sostegno ai giocatori che ne dovessero avere bisogno o necessità.