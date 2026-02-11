Snowflake e OpenAI promuovono un’AI sicura e di livello enterprise su larga scala

Snowflake, l’AI Data Cloud company, e OpenAI collaborano per consentire alle imprese globali di estrarre maggiore valore dai propri dati proprietari attraverso l’intelligenza artificiale. Questa partnership pluriennale, del valore di 200 milioni di dollari, consolida l’impegno di Snowflake e OpenAI verso l’innovazione comune e la definizione di strategie congiunte di go-to-market (GTM) mirate alla distribuzione di agenti AI nelle imprese di tutto il mondo. Le due aziende collaboreranno allo sviluppo e all’implementazione di soluzioni di AI personalizzate per i clienti enterprise comuni, garantendo loro un impatto concreto e misurabile sugli investimenti.

L’accordo di partnership diretta rende inoltre i modelli di OpenAI disponibili nativamente per i 12.600 clienti globali di Snowflake attraverso Snowflake Cortex AI, tutte e tre le principali piattaforme cloud. Ciò consente a organizzazioni globali come Canva e WHOOP di applicare i modelli di OpenAI ai propri dati aziendali per condurre ricerche approfondite e ottenere insight istantanei. Modelli come GPT-5.2 saranno accessibili all’interno di Snowflake Intelligence, l’agente di intelligence aziendale affidabile che permette a ogni dipendente di accedere, analizzare e agire in modo sicuro su tutte le conoscenze della propria organizzazione utilizzando il linguaggio naturale.

“Integrando i modelli di OpenAI con i dati aziendali, Snowflake permette alle organizzazioni di costruire e implementare l’AI sulla loro risorsa più preziosa, utilizzando la piattaforma sicura e governata su cui fanno già affidamento”, spiega Sridhar Ramaswamy, CEO di Snowflake. “I clienti possono ora sfruttare l’intera knowledge base aziendale presente in Snowflake insieme all’intelligenza leader a livello mondiale dei modelli di OpenAI, per costruire agenti AI potenti, responsabili e affidabili. Insieme, stiamo definendo un nuovo standard per innovare con l’AI, aiutando le aziende a trasformarsi con fiducia mantenendo solidi standard di sicurezza e conformità”.

“Snowflake è la piattaforma affidabile al centro della gestione e dell’attivazione dei dati più critici per le aziende”, commenta Fidji Simo, CEO of Applications di OpenAI. “Questa partnership porta i nostri modelli avanzati direttamente nella piattaforma, semplificando l’implementazione di agenti e applicazioni AI, e permettendo alle aziende di colmare il divario tra le potenzialità dell’AI e il valore concreto che possono generare oggi”.

“Man mano che espandiamo la nostra offerta di AI visuale su Canva, sia OpenAI che Snowflake hanno un ruolo chiave nel permetterci di fornire rapidamente nuovi strumenti creativi ai nostri utenti”, aggiunge Helen Crossley, Head of Data Science di Canva. “Con la continua crescita della nostra piattaforma, Snowflake è stato fondamentale per la gestione e l’attivazione dei dati, e siamo entusiasti di esplorare come l’utilizzo dei modelli di OpenAI in Snowflake Cortex AI possa potenziare ulteriormente queste capacità. La possibilità di integrare modelli AI avanzati con i nostri dati aziendali ci consente di agire rapidamente e testare nuove idee, garantendo al contempo sicurezza e prestazioni.”

“Velocità e precisione nel processo decisionale sono fondamentali in questa fase di forte crescita di WHOOP”, afferma Matt Luizzi, Senior Director of Business Analytics di WHOOP. “La disponibilità di Snowflake Intelligence per i nostri dipendenti e lo sviluppo di Cortex Agents hanno fornito a WHOOP un approccio sicuro e governato per analizzare i dati e prendere decisioni. Con i modelli di OpenAI disponibili direttamente in Snowflake Cortex AI, possiamo potenziare ulteriormente tali agenti AI con capacità di ragionamento e analisi avanzate, mantenendo sicurezza e governance. Questa partnership ci permetterà di consolidare l’AI come strumento pratico e quotidiano per il business”.

Snowflake e OpenAI aiutano le imprese globali a implementare l’agentic AI

Grazie all’integrazione dei modelli di OpenAI in Cortex AI, le imprese globali possono estrarre insight da tutti i propri dati per sviluppare agenti AI più potenti ed efficaci. I principali vantaggi della partnership includono:

● Accelerare l’innovazione congiunta dei prodotti: i team di Snowflake e OpenAI collaboreranno per introdurre nuove funzionalità basate sugli SDK di OpenAI per le applicazioni, AgentKit e le API a supporto di flussi di lavoro enterprise condivisi.

● Costruire agenti AI personalizzati e interoperabili: Snowflake e OpenAI consentono alle aziende di costruire agenti AI avanzati in grado di ragionare su dati governati e di agire su tutti gli strumenti e le applicazioni. Basati su Cortex AI, questi agenti operano direttamente sui dati aziendali, fornendo un’intelligence sicura e ad alto impatto su larga scala.

● Democratizzare dati e insight con l’AI: supportato dai modelli OpenAI come GPT-5.2, Snowflake Intelligence è un agente di intelligence aziendale che offre a ogni dipendente accesso istantaneo a insight affidabili. Consente agli utenti aziendali di interrogare, interpretare e analizzare tutti i dati strutturati e non strutturati utilizzando il linguaggio naturale, senza necessità di scrivere codice.

● Governance e affidabilità di livello enterprise: Snowflake offre continuità operativa e disaster recovery integrati con un Service Level Agreement (SLA) di uptime del 99,99%, assicurando operatività ininterrotta per tutte le iniziative di AI aziendali. Gli utenti possono sfruttare in modo affidabile e sicuro i potenti modelli di OpenAI insieme ai propri dati proprietari su Snowflake, beneficiando al contempo dei controlli di governance e dell’AI responsabile forniti da Snowflake Horizon Catalog. ● AI multimodale per insight approfonditi: attraverso le funzioni di Snowflake Cortex AI, gli utenti possono sfruttare i più recenti modelli di OpenAI per analizzare qualsiasi tipologia di dato, da righe e colonne a testo, immagini e audio, esplorando tutto in modo fluido con il familiare SQL.

Snowflake e OpenAI rafforzano la collaborazione per promuovere l’AI responsabile e la produttività aziendale

Questa partnership amplia la collaborazione già esistente tra le due aziende: OpenAI utilizza, infatti, Snowflake come data platform sicura e scalabile per il monitoraggio degli esperimenti, l’analisi dei dati e i test.

Parallelamente, Snowflake adotta internamente ChatGPT Enterprise di OpenAI, consentendo ai dipendenti di integrare l’AI nelle proprie attività quotidiane accelerandone la produttività.I team possono così prendere decisioni più rapide, ottimizzare i flussi di lavoro e rafforzare la collaborazione interfunzionale attraverso insight basati sull’AI.