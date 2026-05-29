Snowflake investe 6 miliardi di dollari e rafforza la collaborazione con AWS per accelerare l’adozione dell’agentic AI nelle aziende

Snowflake, l’AI Data Cloud company, ha siglato un accordo strategico di collaborazione (SCA) pluriennale con Amazon Web Services (AWS), con l’obiettivo di accelerare l’adozione dell’agentic AI in ambito enterprise e aiutare i clienti in tutto il mondo a sviluppare e distribuire soluzioni AI in modo più rapido e sicuro. Nell’ambito di questa collaborazione estesa, Snowflake assume un impegno infrastrutturale pluriennale da 6 miliardi di dollari con AWS – il più significativo della sua storia – a testimonianza della crescente domanda enterprise di workload AI e dati eseguiti su AWS.

Iniziata undici anni fa, la collaborazione tra Snowflake e AWS si è trasformata in una delle partnership più ampie e strategiche nel panorama del software enterprise. Oggi, la maggioranza dei clienti Snowflake opera su AWS, mentre AWS riconosce Snowflake come partner di riferimento per l’adozione globale da parte dei clienti. Il nuovo accordo conferma questo percorso con integrazioni di prodotto più profonde tra AI generativa e agentica, un’espansione delle attività go-to-market tramite AWS Marketplace e investimenti congiunti in programmi di customer success, migrazioni di workload e soluzioni industriali strategiche, pensate per aiutare le imprese a passare dalla sperimentazione con l’AI a risultati su scala produttiva.

“L’AI ha generato un enorme entusiasmo, ma per le imprese la vera sfida, e contemporaneamente la vera opportunità, è quella di trasformare l’intelligenza in azione”, spiega Sridhar Ramaswamy, CEO di Snowflake. “Stiamo entrando nell’era dell’agentic enterprise, in cui i sistemi AI non si limitano a rispondere a domande, ma aiutano le organizzazioni a ragionare su dati affidabili, coordinare workflow e generare risultati concreti per il business. Insieme ad AWS, rendiamo più semplice per le aziende portare l’AI direttamente sui dati governati, così da accelerare le attività, operare con maggiore chiarezza e creare un impatto misurabile su scala.”

“Le imprese stanno rapidamente passando dalla sperimentazione dell’AI alla messa in campo di agenti intelligenti capaci di portare risultati di business concreti”, commenta Matt Garman, CEO di AWS. “Snowflake utilizza AWS fin dal primo giorno e il rafforzamento del suo impegno a operare su Graviton offre ai clienti le performance di livello mondiale, la flessibilità e l’ottimizzazione dei costi di cui hanno bisogno per eseguire workload di data warehousing e AI su larga scala.”

Portare l’AI dove si trovano i dati enterprise

L’AI è potente solo quanto i dati che la alimentano. Questa collaborazione estesa si fonda su un’architettura tecnica che porta i foundation model direttamente sui dati enterprise governati, eliminando la complessità e il rischio di spostare informazioni sensibili tra sistemi diversi. Snowflake Cortex AI consente ai clienti di sviluppare e distribuire applicazioni AI per text-to-SQL, sintesi, analisi del sentiment ed estrazione di entità direttamente all’interno dell’ ambiente Snowflake. Le imprese stanno adottando rapidamente queste capacità per eseguire l’AI su dati affidabili e governati, senza spostarli al di fuori del loro perimetro di sicurezza aziendale. Snowflake sfrutta i processori AWS Graviton, garantendo significativi miglioramenti nel rapporto prezzo/prestazioni, e utilizza istanze Amazon EC2 ad alte prestazioni con accelerazione GPU per il training e l’inferenza di modelli AI.

Accelerare l’adozione dell’AI con AWS

Da quando è disponibile su AWS Marketplace, i clienti hanno scelto Snowflake come il percorso più rapido per acquisire e distribuire le sue funzionalità AI e dati. Le vendite complessive hanno superato i 7 miliardi di dollari e nel solo anno solare 2025 hanno oltrepassato i 2 miliardi di dollari, più che raddoppiando la crescita delle transazioni su base annua. L’accordo SCA ampliato consolida questa evoluzione, scalando le iniziative congiunte per aiutare ancora più clienti a scoprire, acquisire e distribuire soluzioni AI e dati tramite AWS Marketplace con processi contrattuali semplificati e tempi di approvvigionamento più rapidi.

Snowflake ha inoltre continuato a espandere la propria presenza globale su AWS, con 10 nuove region già attivate o in fase di lancio, tra cui Nuova Zelanda (Auckland), Sudafrica (Città del Capo), Thailandia (Bangkok), AWS European Sovereign Cloud e altre ancora, per aiutare i clienti a rispettare i requisiti di residenza dei dati e implementare l’AI più vicino a dove avvengono le loro attività operative.