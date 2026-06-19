Schneider Electric e Motivair supportano l’espansione da 750 MW del campus Lake Mariner per HPC e Intelligenza Artificiale

Schneider Electric, specialista globale nelle tecnologie per la gestione dell’energia, e Motivair by Schneider Electric, azienda all’avanguardia nelle soluzioni di liquid cooling per le infrastrutture digitali, hanno completato con successo la consegna progressiva di oltre 290 milioni di dollari in soluzioni di infrastruttura AI destinate al campus dati Lake Mariner di TeraWulf, in rapida espansione.

La partnership sottolinea l’impegno condiviso delle tre aziende nel garantire una capacità di calcolo accelerata, scalabile e affidabile per l’era dell’Intelligenza Artificiale. In un momento in cui il “time to power” è diventato il vincolo principale per la crescita dell’AI negli Stati Uniti, il progetto dimostra come l’integrazione di energia, cooling e intelligenza digitale possa rendere disponibile nuova capacità operativa con la rapidità richiesta dall’era dell’AI.

A pieno regime, il campus Lake Mariner sarà in grado di supportare fino a 750 MW di potenza, sfruttando il sito industriale preesistente e le infrastrutture elettriche già disponibili, trasformandolo in un campus di infrastrutture digitali di nuova generazione. Situato nei pressi di Buffalo, a Barker, New York (USA), il campus si avvale di soluzioni di liquid cooling all’avanguardia fornite da Motivair e di infrastrutture elettriche integrate di Schneider Electric, per supportare carichi di lavoro HPC, cloud e AI.

Combinando progettazione tecnica, competenze ingegneristiche, infrastrutture energetiche avanzate, tecnologie di raffreddamento innovative e software e servizi di supporto, la partnership permette a TeraWulf di soddisfare la crescente domanda di data center AI-ready, ottimizzando al contempo l’uso dell’energia e le prestazioni operative.

Strategicamente situato per sfruttare energia affidabile a basso costo e infrastrutture scalabili, il campus Lake Mariner è sostenuto da contratti di locazione a lungo termine con i principali tenant Core42 e Fluidstack (supportata da Google). Il sito attinge a una rete elettrica regionale dello Stato di New York, il cui mix è composto per circa l’89% da fonti a zero emissioni di carbonio, con una notevole disponibilità di energia in eccesso per supportare i carichi di lavoro HPC e AI dei clienti.

“La strategia di TeraWulf è focalizzata sulla realizzazione di infrastrutture scalabili ed efficienti dal punto di vista energetico, in grado di supportare la crescente intensità dei carichi di lavoro AI e HPC,” ha dichiarato Sean Farrell, Chief Operating Officer di TeraWulf. “Collaborando strettamente con leader del settore come Schneider Electric e Motivair, stiamo accelerando lo sviluppo di capacità pronte per l’AI presso le nostre strutture di Lake Mariner, rafforzando al contempo le solide basi operative necessarie a sostenere la domanda dei clienti nel lungo periodo.”

In qualità di principale energy technology partner, il progetto ha richiesto a Schneider Electric e Motivair di rispettare tempistiche di costruzione e operative particolarmente stringenti, poiché TeraWulf puntava a trasformare il sito in una serie di data center dedicati all’AI nell’arco di dodici mesi. TeraWulf necessitava inoltre di consulenza tecnica e ingegneristica per l’implementazione di soluzioni come gli UPS Galaxy VX di Schneider Electric, i sistemi di batterie agli ioni di litio Galaxy, le unità di distribuzione del refrigerante (CDU) di Motivair, i collettori In-Rack e le ChilledDoors, oltre ai rack e agli armadi NetShelter. Inoltre, la soluzione software EcoStruxure IT Data Center Expert di Schneider Electric, pluripremiata a livello internazionale, è stata integrata per il monitoraggio avanzato e l’intelligenza digitale, mentre i servizi clienti di Motivair sono stati impiegati per anticipare i rischi, ridurre al minimo le interruzioni e massimizzare l’investimento nel raffreddamento.

“Con l’aumento della domanda di infrastrutture per l’AI, il ‘time to power’ è diventato un vincolo determinante per la crescita. Gli operatori hanno bisogno di partner in grado di integrare infrastrutture avanzate, servizi e competenze nelle tecnologie energetiche per supportare rapidamente la realizzazione di data center AI su larga scala,” ha dichiarato Manish Kumar, Executive Vice President, Secure Power & Data Centers di Schneider Electric. “La nostra collaborazione con TeraWulf rappresenta un modello strategico per combinare energia on-site, automazione abilitata dall’AI, liquid cooling avanzato e intelligenza digitale in un sito industriale preesistente. Stiamo fornendo soluzioni per data center resilienti, efficienti e scalabili, alla velocità e con la flessibilità richieste da questa nuova era dell’AI.”