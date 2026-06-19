Everpure presenta l’architettura data-primacy per l’era dell’AI

Everpure, la società che sta rivoluzionando lo storage e la gestione dei dati, ha annunciato nuove funzionalità per aiutare le aziende a velocizzare le iniziative AI enterprise in modo sicuro conservando visibilità e controllo sui propri dati. Rese possibili dall’introduzione di Everpure Data Intelligence (già 1touch.io) e da nuovi aggiornamenti apportati a Enterprise Data Cloud, queste novità permetteranno alle aziende di trasformare dati enterprise frammentati in una solida intelligence AI-ready.

Storicamente, l’IT enterprise si è sempre affidato a un modello application-centric che intrappolava dati e contesti critici all’interno di silos come quelli assegnati alle vendite, al finance o alla logistica. Un approccio frammentato di questo tipo si rivela oggi un collo di bottiglia che provoca enormi dispersioni di dati, punti ciechi e costose repliche di dati inattendibili. Per concretizzare il valore della AI, le aziende devono invece passare a un modello data-centric.

“L’AI ribalta completamente la gerarchia IT tradizionale; le aziende che continueranno ad assegnare centralità alle applicazioni anziché ai dati sono destinate a rimanere indietro”, ha dichiarato Charles Giancarlo, Chairman e CEO di Everpure. “Dal momento che i dati sono l’asset principale di un’azienda, integrare contesto, semantica e governance direttamente nel layer dei dati è il giusto modo per ridurre la frammentazione di dati generata dalla diffusione delle app e degli agenti AI. Le aziende devono trasformare i loro ambienti frammentati in un insieme real-time di intelligence attendibile”.

Nel modello basato sulla centralità del dato, le informazioni vengono rese indipendenti dalle singole applicazioni per diventare un sistema di riferimento condiviso e regolamentato. I dati devono essere autodescrittivi e portare con sé il proprio significato e la propria logica ovunque vadano. Inoltre viene implementata la governance direttamente nel layer dei dati per assicurare che le regole di privacy restino permanentemente associate alle informazioni anziché dipendere da policy applicate da software esterno.

La Data Intelligence per l’era della AI

Everpure Data Intelligence identifica, classifica e contestualizza le informazioni enterprise direttamente alla fonte. La soluzione funziona su tutti i dati, compresa l’Everpure Platform, i cloud pubblici, le applicazioni SaaS fino allo storage di terze parti. Invece di intrappolare l’elemento semantico all’interno di rigidi silos applicativi o hardware, Data Intelligence contestualizza definizioni e connessioni a livello aziendale mentre aggiunge le regole di sicurezza e relazioni contestuali che occorrono per l’AI. Per le aziende che usano agenti AI, poter fornire ad essi solamente i dati pertinenti massimizza la precisione delle risposte e riduce drasticamente le finestre di contesto e i costi legati al consumo di token.

Disponibile da subito, Data Intelligence implementa nell’intero ambito aziendale tre funzionalità essenziali:

Discovery universale: fornisce visibilità sui principali database come SQL e Oracle mostrando dove risiedono esattamente i dati applicativi critici.

fornisce visibilità sui principali database come SQL e Oracle mostrando dove risiedono esattamente i dati applicativi critici. Governance automatizzata: analizza automaticamente l’intero sistema per identificare le informazioni sensibili (come PII e PHI) e tracciarne il ciclo di vita restituendo una mappa completa del panorama dei dati al fine di garantirne la compliance.

analizza automaticamente l’intero sistema per identificare le informazioni sensibili (come PII e PHI) e tracciarne il ciclo di vita restituendo una mappa completa del panorama dei dati al fine di garantirne la compliance. Contesto AI-ready: mappa i dati grezzi direttamente sulle rispettive definizioni di business creando un knowledge graph semantico con cui gli agenti AI moderni possono istantaneamente comprendere, interrogare e utilizzare in sicurezza le informazioni presenti nell’intero ambiente enterprise.

“Le aziende stanno investendo milioni in modelli avanzati di IA e risorse di calcolo, ma la loro infrastruttura di base sta privando quei sistemi di dati non integrati”, ha affermato Matt Kimball, VP e Principal Analyst di Moor Insights & Strategy. “Il principale ostacolo all’adozione dell’IA in questo momento non è il software, ma l’infrastruttura di base. Porre i dati al centro assoluto della strategia aziendale è esattamente il modo in cui i responsabili IT possono tenere sotto controllo i costi operativi inarrestabili e accelerare l’implementazione”.

Espansione dell’architettura Enterprise Data Cloud

Grazie alla perfetta integrazione con la Everpure Platform, Data Intelligence estende ulteriormente il valore dell’architettura Enterprise Data Cloud. Le aziende possono ora applicare direttamente una intelligence contestuale sulle modalità di conservazione, utilizzo e protezione delle informazioni all’interno del loro ambiente complessivo.

Everpure ha aggiornato Unified Data Plane per fornire fondamenta condivise capaci di eliminare i silos prestazionali, massimizzare l’efficienza delle risorse ed estendere la scalabilità tipica del cloud direttamente all’architettura dati fisica. Una novità chiave al riguardo è Evergreen//One Overdrive, disponibile dal 3’ trimestre 2026, che consente allo storage on-premises di avvalersi di un incremento prestazionale temporaneo, in modo simile al cloud, consentendo di assorbire in modo fluido picchi di traffico fino al 25% superiori al normale senza bisogno di attivare abbonamenti per upgrade permanenti.

Al di sopra l’Unified Data Plane, l’Intelligent Control Plane che integra la AI direttamente nelle operazioni quotidiane trasformando l’amministrazione manuale e reattiva dello storage in un ambiente sicuro capace di ottimizzarsi autonomamente. I seguenti tool si avvalgono di orchestrazione in linguaggio naturale e analisi comportamentale predittiva per astrarre la complessità operativa:

Workload Rebalance & Mobility: questa funzione, presente nel layer infrastrutturale, movimenta automaticamente i workload attivi all’interno della flotta storage senza provocare interruzioni, ottimizzando la distribuzione della capacità e garantendo la continuità delle performance applicative. (Disponibile dal 4’ trimestre 2026)

questa funzione, presente nel layer infrastrutturale, movimenta automaticamente i workload attivi all’interno della flotta storage senza provocare interruzioni, ottimizzando la distribuzione della capacità e garantendo la continuità delle performance applicative. (Disponibile dal 4’ trimestre 2026) Copilot Workflow Execution: permette agli amministratori storage di utilizzare il linguaggio naturale per pianificare, convalidare e attivare operazioni end-to-end sicure all’interno di tutto l’ambiente infrastrutturale globale. (Disponibile dal 2’ trimestre 2026)

permette agli amministratori storage di utilizzare il linguaggio naturale per pianificare, convalidare e attivare operazioni end-to-end sicure all’interno di tutto l’ambiente infrastrutturale globale. (Disponibile dal 2’ trimestre 2026) Enhanced Cyber Anomaly Detection: il monitoraggio della telemetria dell’intero ambiente permette di intercettare pattern di login sospetti o deviazioni comportamentali che i singoli storage array potrebbero ignorare se isolati gli uni dagli altri. (Disponibile dal 2’ trimestre 2026)

il monitoraggio della telemetria dell’intero ambiente permette di intercettare pattern di login sospetti o deviazioni comportamentali che i singoli storage array potrebbero ignorare se isolati gli uni dagli altri. (Disponibile dal 2’ trimestre 2026) Fusion Compliance & Agentic Triage: rileva automaticamente le variazioni alle configurazioni hardware o software per applicare globalmente le regole di governance sfruttando la AI agentica per consentire interventi tecnici immediati suggerendo le possibili cause. (Disponibile dal 4’ trimestre 2026)

Per aiutare le aziende a passare a un’architettura data-centric, Everpure ha creato EDC Success Blueprint, una roadmap che fornisce una collaudata metodologia passo passo per costruire e scalare un enterprise data cloud. La roadmap inizia con una valutazione pratica dello stato di preparazione per identificare i rischi infrastrutturali e di sicurezza immediati, tracciando quindi un percorso chiaro che si snoda attraverso dieci pilastri operativi fino ad abbandonare la gestione manuale degli ambienti a favore di un’architettura efficiente e altamente automatizzata.

Progettato per evolversi continuamente a fianco della tecnologia, EDC implementa un data fabric sicuro e unificato che indica esattamente dove si trovano i dati, come si connettono e cosa significano. Questa soluzione trasforma completamente il modo di operare dell’intero ambiente: le policy di governance proteggono i dati in base al loro significato inerente anziché al silos applicativo a cui appartengono; i workflow AI ottimizzano il contesto enterprise condiviso; e l’infrastruttura si adatta automaticamente ai comportamenti di utilizzo effettivi.