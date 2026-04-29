Sovranità by design: la prossima frontiera normativa che le aziende non possono più ignorare

Per anni, il paradigma della “privacy by design” ha guidato l’evoluzione dei sistemi IT aziendali, trasformando la protezione dei dati da un mero adempimento a un principio architetturale. Oggi, siamo alle soglie di una nuova, imponente ondata normativa che promette di rivoluzionare ancora il modo in cui le imprese concepiscono e gestiscono la propria infrastruttura digitale: la “sovranità by design”.

Non si tratta più di reagire a una violazione o a una sanzione, ma di considerare un requisito intrinseco, un pilastro che dovrà essere incorporato nell’architettura di rete fin dalla fase di progettazione. Le aziende che ignoreranno questo segnale rischiano di trovarsi impreparate, costrette nel giro di appena 2-3 anni a costosi e complessi interventi di adattamento a posteriori.

Il mandato normativo è chiaro

I segnali di questa transizione sono inequivocabili. La Dichiarazione UE per la Sovranità Digitale, sottoscritta a novembre 2025, delinea una visione strategica e una serie di principi guida per rafforzare l’autonomia digitale del continente. A questa si affianca l’imminente piena applicazione delle disposizioni chiave del Regolamento UE sull’Intelligenza Artificiale (AI Act), che segnano una direzione normativa chiara e porteranno a requisiti specifici per i data center che ospitano infrastrutture di Intelligenza Artificiale Generativa e agentic AI. Queste tecnologie, considerate strategiche e portatrici di rischi significativi per la sicurezza nazionale e la competitività economica, sono sotto i riflettori come mai prima. La gestione dei dati che alimentano e sono prodotti da questi sistemi sarà al centro della nuova disciplina.

Il gap tra cloud europeo e vera sovranità

Uno degli equivoci più diffusi tra i decisori aziendali riguarda la convinzione che l’utilizzo di un cloud europeo equivalga a garantire la sovranità sui propri dati. Purtroppo, la realtà è ben più complessa. Un servizio cloud, anche se offerto da un provider con sede in Europa e con data center fisicamente localizzati sul territorio, può essere soggetto a giurisdizioni extraterritoriali. Leggi come il Cloud Act statunitense, ad esempio, permettono alle autorità di accedere anche a dati residenti in Europa, qualora il provider abbia una sede o un’affiliata negli USA.

La vera sovranità implica verifiche ben più profonde, che spaziano dalla piena consapevolezza e controllo sulla geografia fisica di archiviazione ed elaborazione, fino alla garanzia che i dati siano soggetti unicamente alla legislazione europea e nazionale, senza potenziali ingerenze esterne. A ciò si aggiunge l’esigenza di un controllo operativo esteso, con piena visibilità e gestione sull’infrastruttura sottostante, incluse le catene di approvvigionamento tecnologico e i service provider. Fondamentale è anche la capacità di garantire portabilità e interoperabilità dei dati e dei carichi di lavoro, evitando il vendor lock-in, e assicurare trasparenza e verificabilità per accertare in modo indipendente il rispetto dei requisiti di sovranità. Questo gap nella comprensione è il principale ostacolo che CTO e board aziendali devono affrontare, riconoscendo che la sovranità non è solo una questione geografica, ma un complesso intreccio di aspetti legali, tecnologici e operativi.

Il ruolo del CTO e la progettazione per il 2030

La domanda cruciale per ogni Chief Technology Officer è: la mia architettura di rete sta davvero preparando l’azienda per il 2030, o sto costruendo soluzioni che richiederanno ulteriori costosi cambiamenti?

Incorporare la sovranità già nell’architettura di rete non è più un’opzione, ma una necessità strategica che richiede un approccio multi-fattore. Innanzitutto, è indispensabile procedere con una mappatura e classificazione approfondita di tutti i dati aziendali, identificando quelli sensibili, strategici e quelli che alimentano i sistemi di intelligenza artificiale, per comprenderne la localizzazione e il valore. Successivamente, la valutazione dei fornitori deve andare ben oltre la loro semplice sede legale, analizzandone la struttura proprietaria, le giurisdizioni a cui sono soggetti e le garanzie contrattuali che offrono sulla gestione dei dati, per discernere la reale sovranità offerta.

Ciò conduce alla necessità di progettare architetture ibride e multi-cloud sovrane, in grado di distribuire carichi di lavoro e dati su infrastrutture diverse, assicurando che le informazioni più critiche risiedano su piattaforme con controllo e giurisdizione pienamente sovrana. In questo contesto, diviene strategico anche l’investimento in infrastrutture nazionali o europee, privilegiando soluzioni cloud sviluppate da consorzi del

continente o da provider locali che possano offrire garanzie esplicite e inequivocabili di sovranità digitale. L’adozione di tecnologie open source e standard aperti emerge come un pilastro fondamentale, poiché riduce il vendor lock-in e facilita la portabilità di dati e applicazioni, accrescendo il controllo dell’azienda sulla propria infrastruttura. Infine, è cruciale promuovere formazione e consapevolezza all’interno dei team tecnici e manageriali, affinché comprendano appieno i principi della sovranità digitale e le implicazioni delle loro scelte architetturali.

Anche la mancata azione ha costi elevati

La “sovranità by design” non è un trend passeggero, ma la risposta strategica a un panorama geopolitico e digitale in rapida evoluzione. Ignorare questa direzione normativa significa esporre l’azienda a rischi legali, operativi e reputazionali significativi. I costi di un retrofit forzato saranno non solo economici, ma anche legati a interruzioni di servizio, perdita di competitività e rallentamento dell’innovazione.

Per i responsabili tecnologici e i decision maker è questo il momento di guardare oltre l’orizzonte immediato e di progettare reti per un futuro in cui la sovranità digitale non sarà un’opzione, ma un prerequisito fondamentale per operare con successo e sicurezza. Chi agisce ora, trasforma un obbligo imminente in un vantaggio competitivo duraturo.

A cura di Giovanni Prinetti, European Solutions Marketing Manager di Allied Telesis