Stellar Cyber e ESET offrono soluzioni XDR AI-driven

Quando una partnership di successo si rinnova e si rafforza, i benefici che ne derivano sono inevitabili e, in ambito cybersecurity, è un fattore fondamentale per la resilienza aziendale.

ESET, leader europeo globale nel mercato della cybersecurity, e Stellar Cyber, innovatore della tecnologia Open XDR, hanno deciso di ampliare la partnership strategica, per fornire funzionalità senza precedenti per il rilevamento e la risposta alle minacce.

L’Open XDR di Stellar Cyber incontra le soluzioni ESET

Basandosi sul successo della collaborazione iniziale, le due aziende hanno sviluppato integrazioni ancora più approfondite e workflow avanzati per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti comuni. Grazie all’allineamento dei team di sviluppo, Stellar Cyber ed ESET hanno sviluppato soluzioni robuste e automatizzate che semplificano la correlazione delle minacce, migliorano l’accuratezza del rilevamento e accelerano i tempi di risposta. Queste innovazioni consentono alle organizzazioni di adottare un approccio proattivo e unificato per difendersi da minacce informatiche sempre più sofisticate.

L’integrazione con la soluzione Open XDR di Stellar Cyber apporta un valore significativo, in particolare grazie a ESET Cloud Office Security (ECOS) ed ESET Threat Intelligence (ETI). ECOS fornisce sicurezza integrata per email cloud su Microsoft 365 e Google Workspace, per consentire ai clienti di mitigare gli attacchi veicolati tramite email e di estendere la loro “linea di visibilità” su endpoint e strumenti di collaborazione. ETI migliora le capacità di rilevamento fornendo informazioni dettagliate sulle minacce sotto forma di 15 feed TAXII, tra cui un feed IoC ransomware e uno APT, basati sulla telemetria globale di ESET. Questo consente ai team di sicurezza di utilizzare in modo più efficace le informazioni di intelligence in tempo reale, migliorando la risposta agli incidenti.

I principali vantaggi della partnership

Visibilità completa sulla superficie d’attacco : la piattaforma di Stellar Cyber integra i dati di ESET PROTECT, ESET Cloud Office Security ed ESET Threat Intelligence, fornendo una visibilità a 360° su endpoint, email, cloud e ambienti di rete.

: la piattaforma di Stellar Cyber integra i dati di ESET PROTECT, ESET Cloud Office Security ed ESET Threat Intelligence, fornendo una visibilità a 360° su endpoint, email, cloud e ambienti di rete. Automazione avanzata ed efficienza operativa : le soluzioni sviluppate congiuntamente semplificano il rilevamento e la risoluzione delle minacce, riducendo la complessità operativa per i team di sicurezza.

: le soluzioni sviluppate congiuntamente semplificano il rilevamento e la risoluzione delle minacce, riducendo la complessità operativa per i team di sicurezza. Ottimizzazione della Threat Intelligence : gli insight sulle minacce in tempo reale e di origine globale di ESET si integrano direttamente nella piattaforma di Stellar Cyber, migliorando la precisione nel rilevamento e nella risposta agli incidenti.

: gli insight sulle minacce in tempo reale e di origine globale di ESET si integrano direttamente nella piattaforma di Stellar Cyber, migliorando la precisione nel rilevamento e nella risposta agli incidenti. Implementazione semplificata per aziende e MSSP: le soluzioni congiunte si adattano alle esigenze di imprese e MSSP, garantendo protezione efficace ed efficiente su larga scala.

Dichiarazioni

“La partnership con Stellar Cyber ha già portato benefici tangibili ai nostri clienti. Dal momento che ESET continua a supportare i clienti nel gestire più facilmente il panorama delle minacce, concentrandosi innanzitutto sulla prevenzione, il valore aggiunto di ECOS e ETI consentirà agli analisti di sicurezza, indipendentemente dal loro livello di competenza, di ottenere risultati coerenti in termini di sicurezza”, ha dichiarato Pavol Balaj, Chief Business Officer di ESET.

“L’estensione della partnership con ESET dimostra il nostro impegno a fornire non solo soluzioni integrate, ma anche un’innovazione profondamente collaborativa“, ha aggiunto Andrew Homer, Vice President of Strategic Alliances di Stellar Cyber. “Insieme, stiamo potenziando i team di sicurezza con funzionalità XDR complete che correlano i dati provenienti da endpoint, email, cloud e ambienti di rete in una visione unica e azionabile, colmando le lacune critiche di visibilità“.